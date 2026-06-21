Месси — не первый: кто вошел в топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Легендарный бразильский нападающий Пеле возглавил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира. Однако в списке есть как "ветераны" футбола, так и относительные новички.

Второе место занял Лионель Месси, а тройку лидеров замыкает Диего Марадона. Рейтинг составил авторитетный портал Goal.

Издание опубликовало список футболистов, которые, по мнению журналистов, оставили самый заметный след на поле. При составлении рейтинга учитывались выступления футболистов на нескольких чемпионатах мира, индивидуальные достижения и вклад в успехи своих сборных.

Лидером списка стал Пеле. Бразильский футболист, скончавшийся в 2022 году, остается единственным футболистом в истории, трижды выигравшим чемпионат мира: в 1958, 1962 и 1970 годах. В рейтинге отметили его ключевую роль в победах сборной Бразилии и выдающиеся выступления на крупнейшем футбольном турнире планеты.

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Вторым в списке стал Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины привел национальную команду к победе на чемпионате мира 2022 года и дважды был признан лучшим игроком турнира.

Третье место занял легендарный Диего Марадона, ставший главным героем победного для аргентинцев чемпионата мира 1986 года в Мексике.

В пятерку лучших также вошли двукратный чемпион мира Роналдо и немец Франц Беккенбауэр, который выиграл чемпионат мира и как футболист, и как тренер.

Топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира:

1. Пеле (Бразилия)

2. Лионель Месси (Аргентина)

3. Диего Марадона (Аргентина)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Франц Беккенбауэр (Германия)

6. Кафу (Бразилия)

7. Герд Мюллер (Германия)

8. Килиан Мбаппе (Франция)

9. Зинедин Зидан (Франция)

10. Мирослав Клозе (Германия)

Отдельно Goal отметил достижения Мирослава Клозе, который остается одним из самых результативных игроков в истории чемпионатов мира и всегда демонстрирует "стабильную" игру. Немец забил 16 голов в финальных стадиях турнира и стал чемпионом мира в 2014 году.

Однако в рейтинг не вошли многие известные футболисты: Мишель Платини, Уве Зеелер, Бобби Мур, Паоло Мальдини и другие. Авторы публикации даже пошутили, что задаются вопросом, были ли они в здравом уме, когда исключили таких выдающихся игроков из рейтинга. Но подчеркнули, что выбор был особенно сложным из-за большого количества легендарных игроков, выступавших на чемпионатах мира в разные эпохи.

Напомним, стало известно, что легендарный бразильский нападающий Роналдиньо возвращается в большой футбол. "Волшебник" подписал контракт с командой из третьего дивизиона Италии "Равенна".

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