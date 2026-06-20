Возвращение легенды: 46-летний Роналдиньо подписал контракт с новым клубом

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо возвращается в большой футбол. "Волшебник" подписал контракт с командой из третьего дивизиона Италии "Равенна".

В настоящее время бывшему нападающему сборной Бразилии 46 лет. Об этом сообщает Sky Sports.

Сам Роналдиньо рассказал, что с нетерпением ждет возвращения в большой футбол.

"Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести этот дух в „Равенну“, — отметил он.

Планируется, что бразильский нападающий станет владельцем части акций итальянского клуба. Он примет участие в предсезонных сборах и товарищеских матчах. Однако пока неясно, будет ли Роналдиньо играть в официальных матчах.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Тогда же он был лишен загранпаспорта за неуплату налогов. Также бывшему футболисту был назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

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В марте 2020 года Роналдиньо и его брат предъявили в аэропорту Асунсьона (Парагвай) поддельные паспорта. 4 марта 2020 года в гостиничном номере братьев был проведён обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные документы. 6 марта бывший футболист был арестован. 24 августа 2020 года Роналдиньо и его брат были освобождены из парагвайской тюрьмы после того, как судья согласился на сделку о признании вины, взыскав с братьев штрафы в размере 90 тысяч и 110 тысяч долларов США соответственно.

Карьера Роналдиньо — что известно

За свою карьеру Роналдиньо выступал за "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан", а также за ряд клубов из Бразилии. В 2004 году именно его признали лучшим игроком мира.

В составе сборной Бразилии он сыграл 97 матчей и забил 33 гола. В 2002 году Роналдиньо стал победителем Кубка мира.

Во время своей карьеры Роналдиньо славился своим умением ярко обводить соперников и творить настоящую магию на поле. За это он получил прозвище "Волшебник", а многие дети полюбили футбол благодаря его игре.

В марте 2018 года Роналдиньо вступил в Бразильскую республиканскую партию, которая имеет связи с Вселенской церковью Царства Божьего.

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