Повернення легенди: 46-річний Роналдінью підписав контракт з новим клубом

Легендарний бразильський нападник Роналдінью повертається до великого футболу. "Чарівник" уклав контракт з командою з третього дивізіону Італії "Равенна".

Наразі екснападнику збірної Бразилії 46 років. Про це повідомляє Sky Sports.

Сам Роналдінью розповів, що з нетерпінням очікує на повернення до великого футболу.

"Футбол завжди був для мене джерелом радості, і я хочу принести цей дух до "Равенни", — зазначив він.

Планується, що бразильський нападник стане власником частини акції італійського клубу. Він візьме участь у передсезонних зборах та товариських матчах. Однак наразі незрозуміло, чи гратиме Роналдінью в офіційних іграх.

Роналдінью завершив кар'єру в 2018 році. Тоді ж він був позбавлений закордонного паспорта за несплату податків. Також колишньому футболістові був призначений штраф у 8,5 мільйона реалів (понад 2,2 мільйона доларів) за порушення вимог природоохоронного законодавства при будівництві пірсу на березі озера, де розташований будинок його сім'ї.

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У березні 2020 року Роналдінью та його брат пред'явили в аеропорту Асунсьйона (Парагвай) підроблені паспорти. 4 березня 2020 року в готельному номері братів пройшов обшук, поліція виявила фальшиві документи. 6 березня колишній футболіст був заарештований. 24 серпня 2020 року Роналдіньо та його брата було звільнено з парагвайської в'язниці після того, як їхній суддя погодився на угоду про визнання вини, стягнувши з братів штрафи у розмірі 90 тисячта 110 тисяч доларів США відповідно.

Кар'єра Роналдінью — що відомо

За свою кар'єру Роналдінью виступав за "Парі Сен-Жермен", "Барселону", "Мілан", а також низку клубів з Бразилії. У 2004 році саме його визнали найкращим гравцем світу.

У складі збірної Бразилії він провів 97 матчів, забивши 33 голи. У 2002 році Роналдінью став переможцем Кубку світу.

Під час своєї гри Роналдінью відзначали за його вміння яскраво обігрувати суперників та створювати справжню магію на полі. За це він отримав прізвисько "Чарівник", а чимало дітей закохалися у футбол завдяки його грі.

У березні 2018 року Роналдіньо приєднався до Бразильської республіканської партії, яка має зв'язки зі Вселенською церквою Царства Божого.

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