Мессі не перший: хто увійшов до топ-10 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу

Легендарний бразильський нападник Пеле очолив рейтинг найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу. Але в списку є, як "ветерани" футболу, так і відносні новачки.

Друге місце посів Ліонель Мессі, а трійку лідерів замикає Дієго Марадона. Рейтинг склав авторитетний портал Goal.

Видання опублікувало список футболістів, які, на думку журналістів, залишили найпомітніший слід на полі. Коли складали рейтинг, то враховували виступи футболістів на кількох чемпіонатах світу, індивідуальні досягнення та внесок у успіхи своїх збірних.

Лідером списку став Пеле. Бразильський футболіст, який помер у 2022 році, залишається єдиним футболістом в історії, який тричі вигравав чемпіонат світу: у 1958, 1962 та 1970 роках. У рейтингу відзначили його ключову роль у перемогах збірної Бразилії та видатні виступи на найбільшому футбольному турнірі планети.

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Другим у списку став Ліонель Мессі. Капітан збірної Аргентини привів національну команду до перемоги на чемпіонаті світу 2022 року і двічі визнавався найкращим гравцем турніру.

Третє місце дісталося легендарному Дієго Марадоні, який був головним героєм переможного для аргентинців чемпіонату світу 1986 року в Мексиці.

До п'ятірки найкращих також увійшли дворазовий чемпіон світу Роналдо та німець Франц Беккенбауер, який виграв чемпіонат світу як футболіст і як тренер.

Топ-10 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу:

1. Пеле (Бразилія)

2. Ліонель Мессі (Аргентина)

3. Дієго Марадона (Аргентина)

4. Роналдо (Бразилія)

5. Франц Беккенбауер (Німеччина)

6. Кафу (Бразилія)

7. Герд Мюллер (Німеччина)

8. Кіліан Мбаппе (Франція)

9. Зінедін Зідан (Франція)

10. Мирослав Клозе (Німеччина)

Окремо Goal відзначив досягнення Мірослава Клозе, який залишається одним із найрезультативніших гравців в історії чемпіонатів світу, який завжди грає "стабільно". Німець забив 16 голів у фінальних стадіях турніру і став чемпіоном світу у 2014 році.

Але до рейтингу не увійшли багато відомих футболістів: Мішель Платіні, Уве Зеелер , Боббі Мур та Паоло Мальдіні ті інші. Автори публікації навіть пожартували, що питають себе, чи були вони при здоровому глузді, коли виключили таких видатних гравців із рейтингу. Але підкреслили, що вибір був особливо складним через велику кількість легендарних гравців, які виступали на чемпіонатах світу в різні епохи.

Нагадаємо, стало відомо, що легендарний бразильський нападник Роналдінью повертається до великого футболу. "Чарівник" уклав контракт з командою з третього дивізіону Італії "Равенна".

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