Иранские футболисты оставили записку для спортсменов из США: что там написано

Вечером после матча против Бельгии иранские футболисты оставили записку, предназначенную для сборной США, в раздевалке.

Иранцы оставили записку в раздевалке в Лос-Анджелесе после введения ограничений на их пребывание в США, сообщает Sky News.

Это была вторая игра команды из Тегерана в Лос-Анджелесе, проходившая во время войны в стране и протестов иранской диаспоры в городе.

В течение турнира они базировались в Тихуане, Мексика, и ездили в США на матчи из-за ограничений, связанных с их пребыванием в стране.

Некоторым сотрудникам и должностным лицам также был запрещен въезд.

Тем не менее, команда оставила благодарственное сообщение хозяевам стадиона SoFi.

"От древней Персии, существовавшей тысячи лет назад, до цивилизованного Ирана сегодня, дух Ирана остается живым и непоколебимым", — говорится в рукописной записке, опубликованной иранской футбольной федерацией.

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"Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством", - было сказано в записке.

В записке также выражалась благодарность иранским сторонникам, которые отдали им "свое сердце, голос и душу".

Многие иранцы в Лос-Анджелесе протестовали против этой команды, утверждая, что она представляет режим Исламской Республики, который крайне непопулярен как внутри Ирана, так и среди диаспоры.

Иран сыграл вничью 2:2 с Новой Зеландией в первом матче на стадионе SoFi Stadium, а заключительный матч группового этапа проведет против Египта в Сиэтле.

Напомним, иранские футболисты попали на Чемпионат мира по футболу с большими проблемами. Визы им пришлось получать в Канаде, а лететь через Анкару.

А футболист сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче второго тура чемпионата мира против сборной Германии. Это уже второй игрок, которому ограничили въезд в Канаду.