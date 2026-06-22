Іранські футболісти залишили записку для спортсменів із США: що там написано

Увечері після матчу проти Бельгії іранські футболісти залишили у роздягальні записку, адресовану збірній США.

Іранці залишили записку в роздягальні в Лос-Анджелесі після введення обмежень на їхнє перебування у США, повідомляє Sky News.

Це був другий матч команди з Тегерана в Лос-Анджелесі, який відбувався під час війни в країні та протестів іранської діаспори в місті.

Протягом турніру вони базувалися в Тіхуані (Мексика) і їздили до США на матчі через обмеження, пов’язані з їхнім перебуванням у країні.

Деяким співробітникам та посадовим особам також було заборонено в’їзд.

Проте команда залишила повідомлення з подякою власникам стадіону SoFi.

"Від стародавньої Персії, що існувала тисячі років тому, до сучасного цивілізованого Ірану — дух Ірану залишається живим і непохитним", — йдеться в рукописній записці, опублікованій іранською футбольною федерацією.

Відео дня

"Дякуємо, Лос-Анджелесе, за вашу гостинність. Ми приїхали до Лос-Анджелеса з гордістю, змагалися з честю і їдемо з гідністю", — йшлося у записці.

У записці також висловлювалася вдячність іранським прихильникам, які віддали їм "своє серце, голос і душу".

Багато іранців у Лос-Анджелесі протестували проти цієї команди, стверджуючи, що вона представляє режим Ісламської Республіки, який є вкрай непопулярним як у самому Ірані, так і серед діаспори.

Іран зіграв внічию 2:2 з Новою Зеландією у першому матчі на стадіоні SoFi Stadium, а заключний матч групового етапу проведе проти Єгипту в Сіетлі.

Нагадаємо, що іранські футболісти потрапили на Чемпіонат світу з футболу з великими труднощами. Їм довелося отримувати візи в Канаді, а летіти — через Анкару.

А футболіст збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї не отримав дозволу на в'їзд до Канади для участі в матчі другого туру чемпіонату світу проти збірної Німеччини. Це вже другий гравець, якому обмежили в'їзд до Канади.