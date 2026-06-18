Не только в США: в Канаду не пускают уже второго участника ЧС

Футболист сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче второго тура чемпионата мира против сборной Германии. Это уже второй игрок, которому ограничили въезд в Канаду.

Ваи останется на территории США, где и будет ждать команды. Об этом сообщила федерация Кот-д'Ивуара в X.

В заявлении отмечается, что на данный момент нет никакой информации о судебном или административном разбирательстве в отношении Ваи, однако ему не разрешили выехать в Канаду, поскольку эта страна не предоставила соответствующих административных разрешений.

При этом в Кот-д'Ивуаре сообщили, что в настоящее время там следят за ситуацией и будут сообщать о любых новостях.

20 июня в Торонто Кот-д’Ивуар сыграет против Германии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Ранее появлялась информация о том, что Элье Ваи якобы задержала полиция по подозрению в мошенничестве и причастности к манипуляциям со спортивными событиями менее чем за две недели до старта ЧМ-2026.

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В центре расследования оказался матч французской Лиги 1 против "Меца", который состоялся 17 мая. Правоохранительные органы предполагают, что 23-летний футболист намеренно получил желтую карточку, чтобы обеспечить выигрыш по ставкам на этот исход, пишет Tribuna.

Ранее "Фокус" сообщал , что арбитра Омара Артана, который должен был стать первым сомалийцем, судящим матч чемпионата мира, по прибытии в аэропорт Майами развернули обратно. После этого администрация Дональда Трампа сообщила, что арбитр ФИФА Омар Абдулкадир Артан не может въехать в США для работы на Чемпионате мира якобы из-за "связи с подозреваемыми членами террористических организаций".

Кроме того, сообщалось, что сборная Ирана пожаловалась на то, что США не выдают им визы.