Не тільки у США: до Канади не пускають вже другого учасника ЧС

Футболіст збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї не отримав дозвіл на те, аби в'їхати в Канаду для того, щоб зіграти на матчі другого туру Чемпіонату світу проти збірної Німеччини. Це вже другий гравець, якому обмежели в'їзд до Канади.

Ваї залишатиметься на території США, де й очікуватиме на команду. Про це повідомила федерація Кот-д'Івуару у X.

У заяві зазначили, що наразі немає жодної інформації щодо судового чи адміністративного провадження щодо Ваї, однак йому не дозволено було вирушити до Канади, адже та країна не надала відповідні адміністративні дозволи.

При цьому у Кот-д'Івуарі повідомили, що наразі там стежать за ситуацією та повідомлятимуть про будь-які оновлення.

20 червня у Торонто Кот-д’Івуар гратиме проти Німеччини у другому турі групового етапу ЧС-2026.

Раніше з'являлася інформація про те, що Ельє Ваї нібито затримала поліція за підозрою у шахрайстві та причетності до маніпуляцій спортивними подіями менш як за два тижні до старту ЧС‑2026.

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У центрі розслідування опинився матч французької Ліги 1 проти "Меца", який відбувся 17 травня. Правоохоронні органи припускають, що 23‑річний футболіст навмисно отримав жовту картку, аби забезпечити виграш за ставками на цей результат, пише Tribuna.

Раніше Фокус розповідав, що арбітра Омара Артана, який мав стати першим сомалійцем, що судитиме матч Чемпіонату світу, після прибуття до аеропорту Маямі розвернули назад. Після цього адміністрація Дональда Трампа повідомила, що арбітр ФІФА Омар Абдулкадір Артан не може в'їхати до США для роботи на Чемпіонаті світу нібито через "зв'язок з підозрюваними членами терористичних організацій".

Крім того, повідомлялося, що збірна Ірану поскаржилася, що США не дають їм візи.