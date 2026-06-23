23 золотые медали и непобитые рекорды: уникальные олимпийские достижения за всю историю

История Олимпийских игр началась ещё до нашей эры — античные Олимпийские игры проводились в греческой Олимпии с 776 года до нашей эры. С 1896 года Олимпиада проходит под эгидой Международного комитета и имеет более или менее упорядоченные правила.

За более чем 100 лет Олимпийские игры стали свидетелями выступлений множества уникальных спортсменов. В преддверии Международного олимпийского дня "Фокус" подготовил подборку атлетов, которые поразили весь мир.

Майкл Фелпс — самый успешный спортсмен в истории Олимпиады

Американский пловец Майкл Фелпс — это история о том, как простое желание чем-то занять ребёнка может привести к появлению живой легенды. 23 золотые медали Олимпиады, 28 медалей в общей сложности и статус самого титулованного олимпийского спортсмена в истории.

Всё это началось с желания его матери научить маленького Майкла плавать. Кроме того, родители хотели, чтобы он занимался каким-нибудь видом спорта, чтобы ему было куда выплеснуть энергию. Поэтому он начал плавать, как и его старшие сестры.

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В шестом классе у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), поэтому желание родителей, похоже, было оправданным.

Уже в 10 лет он установил национальный рекорд в своей возрастной группе (на дистанции 100 метров баттерфляем). А с 11 лет он начал тренироваться у тренера Боба Боумена. Этот человек сыграл ключевую роль в карьере Фелпса, и Майкл впоследствии ездил за Боуменом повсюду, куда бы тот ни уходил работать, лишь бы заниматься под руководством своего тренера.

"Тренироваться с Бобом было моим самым мудрым решением… Я не буду плавать ни для кого другого", — рассказывал потом Фелпс.

Первой Олимпиадой для Фелпса стали Игры 2000 года, где он стал самым молодым среди мужчин за последние 68 лет членом олимпийской сборной США по плаванию. На тот момент ему было всего 15 лет. Фелпс вышел в финал на дистанции 200 метров баттерфляем, где, правда, финишировал пятым.

А затем состоялась Олимпиада-2004, где уже 19-летний Фелпс завоевал шесть золотых медалей и две бронзовые.

Олимпийские игры 2008 года стали кульминацией карьеры Фелпса. 17 августа 2008 года Фелпс выиграл свою восьмую золотую медаль на этой Олимпиаде в эстафете 4×100 метров комплексным плаванием, побив рекорд Марка Шпица по количеству золотых медалей, завоеванных на одной Олимпиаде (семь), установленный в 1972 году. Он победил в соревнованиях вольным стилем, баттерфляем и в эстафетах на различные дистанции.

Кроме того, Майкл установил рекорды во всех восьми дисциплинах, в которых принимал участие. Однако сам он скромно прокомментировал это так: "Рекорды всегда существуют для того, чтобы их побивали, какими бы они ни были… Каждый может сделать всё, что задумает".

В Лондоне в 2012 году Фелпс завоевал ещё 4 золотые и две серебряные медали. В частности, он стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей разных видов. После последней для Фелпса дисциплины на той Олимпиаде международная федерация плавания FINA вручила ему награду как самому титулованному олимпийцу в истории.

И Фелпс решил, что с него хватит, и объявил о завершении карьеры.

"С меня хватит. Я выдохся. Я ушёл на отдых. С меня хватит. Я просто хотел покончить с плаванием и больше не иметь ничего общего с этим видом спорта", — прокомментировал своё решение пловец.

Однако уже в апреле 2014 года он возобновил карьеру. А на Олимпиаде 2016 года он завоевал ещё 5 золотых и 1 серебряную медаль.

Интересно, что его 13-я индивидуальная золотая медаль стала рекордной. Более того, Фелпс побил рекорд, который держался 2168 лет. Леонидас с острова Родос на четырёх античных Олимпийских играх трижды выигрывал различные заплывы на каждой из Олимпиад подряд. Произошло это в 164, 160, 156 и 152 годах до нашей эры.

После той Олимпиады, в возрасте 31 года, Фелпс окончательно завершил карьеру и по праву считается одним из величайших спортсменов в истории.

Изабель Верт — рекордсменка по выносливости

Если Майклу Фелпсу для установления своего рекорда хватило четырёх Олимпиад, то Изабель Верт продемонстрировала невероятную преданность спорту.

Немецкая наездница, специалистка по выездке, является семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной спортсменкой в своём виде спорта.

Свою первую золотую медаль она завоевала ещё в далеком 1992 году, тогда как последняя на данный момент золотая медаль была завоевана всего 2 года назад, на Олимпийских играх в Париже.

Верт завоевывает золотую медаль на каждой Олимпиаде в этот период. Что интересно — золото она завоевывает в командных соревнованиях, тогда как в индивидуальном зачёте у неё 1 золотая и целых 6 серебряных медалей.

В 2007 году в Германии вышла компьютерная игра "Isabell Werth — Reitsport", в которой сама Изабель выступила в роли тренера, дающего советы с экрана. Сама игра представляет собой симулятор конного спорта с трёхдневным конным троеборьем, конкуром и верховой ездой по пересечённой местности.

Надя Коменеч — гимнастка, изменившая правила

История спортивной гимнастики на Олимпиаде насчитывает более 100 лет, хотя какое-то время в ней могли участвовать только мужчины. Однако едва ли не самое значительное изменение в правила внесла румынская гимнастка Надя Коменеч.

В 1976 году она приехала на Олимпийские игры в Монреаль в возрасте 14 лет, будучи одной из главных надежд Румынии. И Надя полностью оправдала эти надежды.

В командном зачете она выполняла упражнение на брусьях разной высоты. После выступления на табло появилась цифра 1,00. Многие были озадачены. На самом деле она получила оценку 10, однако табло на тот момент не было рассчитано на идеальную оценку.

Чтобы "доказать", что такое успешное выступление — не случайность, Коменеч набрала шесть десяток за эту Олимпиаду — оценку, которая раньше казалась невозможной.

Коменеч стала первой среди румынских спортсменок, завоевавшей титул олимпийской чемпионки в абсолютном зачете. Она также была самой молодой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине. Современные правила запрещают участвовать в соревнованиях до 16 лет, поэтому этот рекорд вполне может остаться непревзойденным.

На Олимпиаде 1980 года в Москве она завоевала ещё две золотые медали.

В 1989 году Надя Коменеч вместе со своим тренером сбежала через "железный занавес" в США. Это вызвало возмущение в странах социалистического лагеря, особенно у Николая Чаушеску, для которого Коменеч была символом его режима и эталонной спортсменкой.

Юрий Чебан — рекорд, который не побить

Украинский гребец-каноист, двукратный олимпийский чемпион (2012 и 2016) Юрий Чебан установил уникальный рекорд — он единственный в истории Олимпийских игр спортсмен, дважды завоевавший золото в соревнованиях на дистанции 200 метров среди каноистов-одиночников.

Однако у этого рекорда есть важный контекст. Соревнования по этой дисциплине проводились только в 2012 и 2016 годах, поэтому у других спортсменов нет шансов превзойти это достижение украинца.

В то же время следует отметить и достижения Чебана как тренера. На посту главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ он подготовил каноистку Анастасию Четверикову, которая стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио, а также чемпионкой мира и Европы. Под его руководством сборная Украины завоевала 2 медали Олимпийских игр (1 серебро и 1 бронза), 10 медалей чемпионатов мира (3 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых), 17 медалей чемпионатов Европы (3 золотых, 4 серебряных, 10 бронзовых) и 3 медали Европейских игр (1 золото и 2 серебра).

Лариса Латинина — бывшая обладательница наибольшего числа олимпийских наград

Уроженка Украинской ССР Лариса Латынина родилась в Херсоне в 1934 году. Гимнастка успела выступить лишь на трёх Олимпиадах, однако за это время ей удалось завоевать 18 олимпийских медалей: 9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых.

Этот рекорд продержался с 1964 по 2012 год, пока его не побил Майкл Фелпс. Тем не менее, она по-прежнему остаётся самой титулованной женщиной по количеству медалей, завоеванных на Олимпиадах.

На двух из трёх своих Олимпиад Латинина завоевала абсолютное первенство в соревнованиях по гимнастике.

Интересно, что на чемпионате СССР 1958 года она участвовала в соревнованиях, будучи беременной на пятом месяце. Этот факт она скрыла от всех.

В то же время в сентябре 2023 года Латинину лишили звания "Почётный гражданин города Херсона". Решение объяснили тем, что уроженка города длительное время проживает в России и поддерживает войну против Украины. Уже давно Латинина проживает в Московской области: она работала над организацией Олимпиады-1980, а также была старшим тренером сборной СССР по гимнастике.

Напомним, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на зимней Олимпиаде-2026 носить шлем с изображением спортсменов, погибших в России. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за то, что он напомнил миру о цене украинской борьбы.

Также мы рассказывали, что победа Алисы на Олимпиаде в Милане положила конец гегемонии российских фигуристов, что вызвало бурное возмущение в Москве. Но к славе американка китайского происхождения шла долго и тяжело: её отца преследовали агенты Китая, которые пытались убедить её выступать за Пекин.