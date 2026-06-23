23 золотих медалі та рекорди, що не побити: унікальні Олімпійські досягнення за всю історію

Історія Олімпійських ігор почалася ще до нашої ери — Антична версія проводилася в грецькій Олімпії з 776 року до нашої ери. З 1896 року Олімпіада проходить під егідою Міжнародного комітету та має більш-менш впорядковані правила.

За понад 100 років Олімпійські ігри побачили чимало унікальних спортсменів. Фокус до Міжнародного Олімпійського дня зібрав підбірку атлетів, які вражали весь світ.

Майкл Фелпс — найуспішніший спортсмен в історії Олімпіади

Американський плавець Майкл Фелпс — це історія про те, як просте бажання зайняти чимось дитину може призвести до народження живої легенди. 23 золотих медалі Олімпіади, 28 медалей загалом і статус найбільш титулованого Олімпійського спортсмена в історії.

Усе це почалося з бажання його матері навчити малого Майкла плавати. Крім того, батьки хотіли, аби він займався якимось спортом, аби йому було куди подіти енергію. Тож він почав плавати, як і його старші сестри.

Відео дня

У шостому класі йому діагностували розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), тож бажання батьків, здається, було виправданим.

Уже в 10 років він встановив національний рекорд у своїй віковій групі (на дистанції 100 метрів батерфляєм). А з 11 років він почав займатися у тренера Боба Боумена. Ця людина відіграла ключову роль у кар'єрі Фелпса, а Майкл згодом їздив за Боуменом всюди, куди б той не йшов працювати, аби тільки займатися під керівництвом свого тренера.

"Тренуватися з Бобом було моїм найрозумнішим рішенням… Я не плаватиму ні для кого іншого", — розповідав потім Фелпс.

Першою Олімпіадою Фелпса стали ігри 2000 року, де він став наймолодшим серед чоловіків за останні 68 років членом олімпійської збірної США з плавання. На той момент йому було лише 15 років. Фелпс пройшов до фіналу на дистанції 200 метрів батерфляєм, де, щоправда, фінішував п'ятим.

А далі була Олімпіада-2004, де вже 19-річний Фелпс забрав шість золотих медалей та дві бронзові.

Олімпійські ігри 2008 року стали бенефісом кар'єри Фелпса. 17 серпня 2008 року Фелпс виграв свою восьму золоту медаль на цій Олімпіаді в естафеті 4×100 метрів комплексом, побивши рекорд Марка Шпіца з семи золотих медалей, здобутих на одних Олімпійських іграх, встановлений 1972 року. Він переміг у змаганнях вільним стилем, батерфляєм та естафетах на різні дистанції.

Додатково Майкл встановив рекорди в усіх восьми дисциплінах, у яких брав участь. Однак сам він скромно коментував це так: "Рекорди завжди існують для того, щоб їх били, хоч би якими вони були… Кожен може зробити все, що задумає".

У Лондоні в 2012 році Фелпс виграв ще 4 золота та два срібла. Зокрема, він став рекордсменом за кількістю олімпійських медалей різного ґатунку. Після останньої для Фелпса дисципліни на тій Олімпіаді міжнародна федерація плавання FINA вручила йому нагороду як найтитулованішому олімпійцеві в історії.

І Фелпс вирішив, що з нього досить і оголосив про завершення кар'єри.

"З мене досить. Я вичерпався. Я пішов на відпочинок. З мене досить. Я просто хотів покінчити з плаванням і не мати більше нічого спільного з цим видом спорту", — коментував своє рішення плавець.

Однак вже у квітні 2014 він відновив кар'єру. А на Олімпіаді 2016 року він виграв ще 5 золотих та 1 срібну медаль.

Цікаво, що його 13-те індивідуальне золото стало рекордним. Ба більше, Фелпс побив рекорд, який тримався 2168 років. Леонідас з острова Родос на чотирьох античних Олімпійських іграх тричі вигравав різні забіги на кожній з Олімпіад поспіль. Було це в 164, 160, 156 та 152 роках до нашої ери.

Після тієї Олімпіади, у віці 31 року, Фелпс остаточно завершив кар'єру, і заслужено вважається одним з найвидатніших спортсменів в історії.

Ізабель Верт — рекордсменка з витривалості

Якщо Майклу Фелпсу для встановлення його досягнення вистачило чотирьох Олімпіад, то Ізабель Верт показала неймовірну відданість спорту.

Німецька вершниця, спеціалістка із виїздки є семиразовою Олімпійською чемпіонкою і найтитулованішою в своєму виді спорту.

Своє перше золото вона здобула ще в далеко 1992 році, тоді як остання на даний момент золота медаль прийшла лише 2 роки тому, на Олімпійських іграх в Парижі.

Верт виграє золоту медаль на кожній Олімпіаді за цей період. Що цікаво — золото дістається їй на командних змаганнях, тоді як в індивідуальному заліку вона має 1 золото та аж 6 срібних медалей.

У 2007 році в Німеччині випустили комп'ютерну гру "Isabell Werth — Reitsport", де сама Ізабель виступила в ролі тренера, що дає поради з екрану. Сама гра є симулятором кінного спорту з 3-денним триборством, конкуром та верховою їздою по пересіченій місцевості.

Надя Коменеч — гімнастка, що змінила правила

Історія спортивної гімнастики на Олімпіаді налічує понад 100 років, хоча якийсь час у ній могли брати участь лише чоловіки. Однак ледь не найбільшу зміну у правила внесла румунська гімнастка Надя Коменеч.

У 1976 році на Олімпійські ігри в Монреаль вона приїхала у віці 14 років, як одна з найбільших надій Румунії. І ці надії Надя справдила сповна.

У командному заліку вона виконувала вправу на різновисоких брусах. Після виступу табло показало 1.00. Багато хто був збентежений. Насправді ж вона отримала оцінку 10, однак табло на той момент не було розраховано на ідеальну оцінку.

Аби "довести", що такий успішний виступ — це не випадковість, Коменеч здобула шість десяток за цю Олімпіаду — оцінку, що раніше видавалася неможливою.

Коменеч першою серед румунок виборола звання олімпійської чемпіонки в абсолютному заліку. Вона була також наймолодшою олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні. Сучасні правила забороняють брати участь у змаганнях до 16 років, тож рекорд цілком може залишитися вічним.

На Олімпіаді 1980 року у Москві вона здобула ще дві золоті медалі.

У 1989 році Надя Коменеч разом зі своїм тренером втекла через "залізну завісу" до США. Це викликало обурення в країнах соціалістичного табору, особливо в Ніколая Чаушеску, для якого Коменеч була символом його режиму і еталонною спортсменкою.

Юрій Чебан — рекорд, що не побити

Український веслувальник-каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон (2012 та 2016) Юрій Чебан встановив унікальний рекорд — він єдиний у історії Олімпійських ігор спортсмен, що двічі виграв золото у змаганні на дистанції 200 метрів серед каноїстів-одиночок.

Однак у цього рекорду є важливий контекст. Змагання у цій дисципліні проводилося лише у 2012 та 2016 роках, тож інші спортсмени не мають шанс перевершити це досягнення українця.

Водночас треба відзначити і досягнення Чебана як тренера. На посаді головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каное він підготував каноїстку Анастасію Четверікову, яка стала срібною призеркою Олімпійських ігор в Токіо, а також чемпіонкою світу та Європи. Під його керівництвом збірна України завоювала 2 медалі Олімпійських ігор (1 срібло та 1 бронза), 10 медалей чемпіонатів світу (3 золотих, 2 срібні, 5 бронзових), 17 медалей чемпіонатів Європи (3 золотих, 4 срібних, 10 бронзових) та 3 медалі Європейських ігор (1 золото та 2 срібла).

Лариса Латиніна — колишня володарка найбільшого числа олімпійських нагород

Уродженка Української РСР Лариса Латиніна народилася в Херсоні в 1934 році. Гімнастка встигла виступити лише на трьох Олімпіадах, однак за цей час їй вдалося завоювати 18 олімпійських медалей: 9 золотих, 5 срібних, 4 бронзових.

Це досягнення трималося з 1964 по 2012 рік, аж допоки його не перевершив Майкл Фелпс. Тим не менш, вона залишається найтитулованішою жінкою за кількістю медалей, здобутих на Олімпіадах.

На двох з трьох своїх Олімпіадах Латиніна виграла абсолютну першість у змаганнях з гімнастики.

Цікаво, що на чемпіонаті СРСР 1958 року вона брала участь у змаганнях, будучи вагітною на п'ятому місяці. Цей факт вона приховала від всіх.

Водночас у вересні 2023 року Латиніну позбавили звання "Почесний громадянин міста Херсона". Рішення пояснили тим, що уродженка міста тривалий час проживає в Росії та підтримує війну проти України. Вже довгий час Латиніна мешкає у Московській області: вона працювала над організацією Олімпіади-1980, а також була старшою тренеркою збірної СРСР з гімнастики.

Нагадаємо, Міжнароний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу на зимовій Олімпіаді-2026 носити шолом з вбитими РФ спортсменами. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсмену за нагадування світу про ціну української боротьби.

Також ми розповідали, що перемога Аліси на Олімпіаді в Мілані поклала край гегемонії російських фігуристів, що викликало бурхливе обурення в Москві. Але до слави американка китайського походження йшла довго і важко: її батька переслідували агенти Китаю, які намагалися переконати її виступати за Пекін.