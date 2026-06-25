16 городов в трех странах: ВВС назвал лучшие стадионы Чемпионата мира по футболу
От легендарного стадиона "Ацтека" в Мексике, где состоялся матч открытия, до стадиона "Нью-Джерси" в Нью-Йорке, где 19 июля пройдет финал, игроки, болельщики и журналисты побывали на стадионах ЧМ-2026 и выбрали лучший.
Стадионы, где побывали журналисты, это исторические для футбольных фанатов места, где легендарные игроки показывали впечатляющее мастерство. Корреспонденты BBC Sport рассказали о своих впечатлениях от поездок в Мексику, США и Канаду.
Стадион "Ацтека", Мексика
Джон Мюррей, старший комментатор BBC Radio 5 Live, считает, что именно здесь должна была проходить финальная игра, а не только церемония открытия.
"Это же "Ацтека" — в каждом уголке этого стадиона ощущается футбольная история", — говорит он.
Несмотря на модернизацию, стадион, несомненно, по-прежнему остается местом, где Карлос Альберто забил знаменитый четвертый гол Бразилии в финале 1970 года и где Диего Марадона продемонстрировал свое мастерство за Аргентину в 1986 году. А эмоциональные мексиканские болельщики добавляют матчам на этом стадионе особое очарование.
Стадион "Бостон", США
Пэт Невин, бывший вингер сборной Шотландии и комментатор BBC Radio, говорит, что во время поражения Шотландии от Марокко со счетом 1:0 присутствовало 64 146 зрителей, заполнивших стадион до отказа.
Бостонский стадион является домашней ареной команды "Нью-Ингленд Пэтриотс" и он предлагает фантастический вид с каждого места на трибунах.
Но Пэт критикует стадион за "самую неадекватную систему указателей", которую он когда-либо видел на чемпионате мира.
"Добраться туда из Бостона занимает целую вечность, но отзывчивый персонал немного смягчает ситуацию — хотя в целом они тоже не очень хорошо ориентируются в городе", — пошутил Невин.
Стадион "Сиэтл", США
Гари Роуз, футбольный репортер BBC Sport, напомнил, что на этом стадионе, который также известен, как "Люмен Филд", регулярно проходят матчи команды НФЛ "Сиэтл Сихокс".
Стадион расположен в центре города, и, оказавшись внутри, можно наслаждаться фантастическим видом на небоскребы Сиэтла и на заснеженную вершину горы Рейнир, возвышающуюся над трибунами.
Конструкция изогнутой крыши двух трибун, тянущихся вдоль всего стадиона, действует как усилитель, благодаря чему крики болельщиков отражаются обратно на поле, и это приводит к тому, что стадион буквально содрогается от шума.
"Чтобы поверить в это, нужно просто это увидеть", — восхитился Роуз.
Стадион "Филадельфия", США
На стадионе "Филадельфия Стэдиум" пройдут шесть матчей чемпионата мира, включая один матч плей-офф.
Приятную атмосферу поддерживает традиция пикников перед матчем. Болельщики собираются на парковках возле стадионов, чтобы приготовить еду, перекусить и выпить перед игрой.
Стадион "Даллас", США
Стадион "Даллас" превосходно оборудован, его крыша остается закрытой в жаркую погоду. Кроме того, он оснащен кондиционерами, обеспечивающими практически идеальную прохладу для игроков и болельщиков.
Крутые трибуны создают неповторимую атмосферу, а широкие коридоры позволяют болельщикам свободно и комфортно передвигаться. Большие экраны именно такие – и даже больше.
Добраться до стадиона и обратно очень легко, так как широкие проспекты, окружающие его, позволяют транспорту беспрепятственно двигаться без пробок.
"Замечательный опыт", — резюмировал журналист.
Стадион "МетЛайф", США
Стадион MetLife, переименованный в New York New Jersey Stadium к чемпионату мира по футболу, находится в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, и вмещает почти 80 000 человек. Он поражает своими размерами.
Стадион "Канзас-Сити", США
Стадион в Канзас-Сити, где Аргентина играла против Алжира на чемпионате мира по футболу, стал свидетелем того, как Лионель Месси оформил хет-трик в составе сборной Аргентины.
В Канзас-Сити существует легендарная культура предматчевых вечеринок, которая считается одной из лучших в стране и включает в себя барбекю.
Напомним, 22 июня Лионель Месси побил рекорд Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
А норвежская сборная привезла с собой в США собственную еду, не доверяя американской кухне.