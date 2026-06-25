16 городов в трех странах: ВВС назвал лучшие стадионы Чемпионата мира по футболу

От легендарного стадиона "Ацтека" в Мексике, где состоялся матч открытия, до стадиона "Нью-Джерси" в Нью-Йорке, где 19 июля пройдет финал, игроки, болельщики и журналисты побывали на стадионах ЧМ-2026 и выбрали лучший.

Стадионы, где побывали журналисты, это исторические для футбольных фанатов места, где легендарные игроки показывали впечатляющее мастерство. Корреспонденты BBC Sport рассказали о своих впечатлениях от поездок в Мексику, США и Канаду.

Стадион "Ацтека", Мексика

Джон Мюррей, старший комментатор BBC Radio 5 Live, считает, что именно здесь должна была проходить финальная игра, а не только церемония открытия.

Атмосфера на стадионе "Ацтека" в Мексике

"Это же "Ацтека" — в каждом уголке этого стадиона ощущается футбольная история", — говорит он.

Несмотря на модернизацию, стадион, несомненно, по-прежнему остается местом, где Карлос Альберто забил знаменитый четвертый гол Бразилии в финале 1970 года и где Диего Марадона продемонстрировал свое мастерство за Аргентину в 1986 году. А эмоциональные мексиканские болельщики добавляют матчам на этом стадионе особое очарование.

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Стадион "Бостон", США

Пэт Невин, бывший вингер сборной Шотландии и комментатор BBC Radio, говорит, что во время поражения Шотландии от Марокко со счетом 1:0 присутствовало 64 146 зрителей, заполнивших стадион до отказа.

Стадион в Бостоне

Бостонский стадион является домашней ареной команды "Нью-Ингленд Пэтриотс" и он предлагает фантастический вид с каждого места на трибунах.

Но Пэт критикует стадион за "самую неадекватную систему указателей", которую он когда-либо видел на чемпионате мира.

"Добраться туда из Бостона занимает целую вечность, но отзывчивый персонал немного смягчает ситуацию — хотя в целом они тоже не очень хорошо ориентируются в городе", — пошутил Невин.

Стадион "Сиэтл", США

Гари Роуз, футбольный репортер BBC Sport, напомнил, что на этом стадионе, который также известен, как "Люмен Филд", регулярно проходят матчи команды НФЛ "Сиэтл Сихокс".

Стадион в Сиэтле

Стадион расположен в центре города, и, оказавшись внутри, можно наслаждаться фантастическим видом на небоскребы Сиэтла и на заснеженную вершину горы Рейнир, возвышающуюся над трибунами.

Конструкция изогнутой крыши двух трибун, тянущихся вдоль всего стадиона, действует как усилитель, благодаря чему крики болельщиков отражаются обратно на поле, и это приводит к тому, что стадион буквально содрогается от шума.

"Чтобы поверить в это, нужно просто это увидеть", — восхитился Роуз.

Стадион "Филадельфия", США

На стадионе "Филадельфия Стэдиум" пройдут шесть матчей чемпионата мира, включая один матч плей-офф.

Стадион в Филадельфии

Приятную атмосферу поддерживает традиция пикников перед матчем. Болельщики собираются на парковках возле стадионов, чтобы приготовить еду, перекусить и выпить перед игрой.

Стадион "Даллас", США

Стадион "Даллас" превосходно оборудован, его крыша остается закрытой в жаркую погоду. Кроме того, он оснащен кондиционерами, обеспечивающими практически идеальную прохладу для игроков и болельщиков.

У стадиона в Далласе есть крыша и кондиционеры

Крутые трибуны создают неповторимую атмосферу, а широкие коридоры позволяют болельщикам свободно и комфортно передвигаться. Большие экраны именно такие – и даже больше.

Добраться до стадиона и обратно очень легко, так как широкие проспекты, окружающие его, позволяют транспорту беспрепятственно двигаться без пробок.

"Замечательный опыт", — резюмировал журналист.

Стадион "МетЛайф", США

Атмосфера на стадионе "МетЛайф"

Стадион MetLife, переименованный в New York New Jersey Stadium к чемпионату мира по футболу, находится в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, и вмещает почти 80 000 человек. Он поражает своими размерами.

Стадион "Канзас-Сити", США

Стадион в Канзас-Сити, где Аргентина играла против Алжира на чемпионате мира по футболу, стал свидетелем того, как Лионель Месси оформил хет-трик в составе сборной Аргентины.

Гол Месси на стадионе "Канзас-Сити"

В Канзас-Сити существует легендарная культура предматчевых вечеринок, которая считается одной из лучших в стране и включает в себя барбекю.

Напомним, 22 июня Лионель Месси побил рекорд Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

А норвежская сборная привезла с собой в США собственную еду, не доверяя американской кухне.