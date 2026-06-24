Лучший бомбардир чемпионатов мира: 10 вечных рекордов Лионеля Месси
Если спросить у футбольного болельщика, кто лучший футболист в истории, то большинство, вероятно, назовет аргентинца Лионеля Месси. Это звание подкрепляется невероятным количеством наград и рекордов, которые завоевал Лео Месси за годы своей карьеры.
22 июня Месси побил рекорд Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. 24 июня, через два дня после установления рекорда, Лео отмечает свой 39-й день рождения. К этому дню "Фокус" подготовил для вас подборку главных рекордов в карьере Месси.
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира
22 июня 2026 года. Лионель Месси на 9-й минуте матча Аргентины против Австрии получает прекрасную возможность установить рекорд, забив 17-й гол на чемпионатах мира. Он подходит к 11-метровой отметке, наносит удар и… не реализует пенальти. Тем самым, кстати, он умудрился всё равно побить рекорд, став единоличным лидером по количеству нереализованных пенальти на чемпионатах мира.
Лионель Месси
Впрочем, в этот вечер Лео был настроен на рекорд. Итак, на 38-й минуте Месси переписал историю, забив свой 17-й гол на всех чемпионатах и 4-й на нынешнем чемпионате мира. А в конце матча Лионель лишь укрепил свой статус, забив ещё раз. Учитывая, сколько матчей потенциально может сыграть Аргентина, вполне можно представить, что Лео преодолеет и отметку в 20 голов.
Однако этот рекорд — самый "невечный" из всех достижений, о которых мы будем рассказывать. На следующий день после дубля Месси свои 15-й и 16-й голы забил 28-летний француз Килиан Мбаппе. Так что кто знает, возможно, самый свежий рекорд Месси продержится считанные дни или недели.
91 гол за 1 календарный год
В официальных матчах за весь 2025 календарный год киевское "Динамо" забило 93 гола. Лионель Месси за 2012 календарный год забил 91 гол. Сам.
В том году Лео сыграл 69 матчей. К 91 голу он добавил ещё 22 голевые передачи, то есть он сам принял непосредственное участие в 113 голах "Барселоны" и сборной Аргентины.
Для сравнения: в XXI веке ближайший показатель у конкурентов — 69 голов Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.
До Месси рекорд принадлежал Герду Мюллеру — 85 голов, которые казались невероятными. Однако аргентинцу это удалось.
В среднем он забивал 1,32 гола за игру. Гол Месси приходился на каждые 65,6 минут, которые он проводил на поле, а результативное действие — на каждые 52,8 минут.
В 2012 году Лионель Месси сделал 9 хет-триков и забил 7 голов со штрафных. Для сравнения: Роналду в том же году забил 63+13. 63 гола Криштиану за год входят в десятку лучших сезонов в истории футбола по количеству голов, однако об этом достижении на фоне рекорда Месси почти никто не упоминает.
Наибольшее количество "Золотых мячей"
Награда "Золотой мяч" ежегодно вручается лучшему футболисту мира с 1956 года. С тех пор было вручено 69 наград. И почти 20% призов досталось Лионелю Месси и Роналду — 8 и 5 соответственно.
Лео — единственный, у кого в активе более 10 % "Золотых мячей" в истории, и, вероятно, он будет удерживать эту уникальную отметку ещё 11 лет, если, конечно, не выиграет ещё одну награду.
Впервые его признали лучшим игроком мира в 2009 году, в последний раз — в 2023 году. И это многое говорит о его невероятной карьере. 14 лет удерживать столь высокую планку — очень непросто. Более того, в период с 2008 по 2023 годы Месси, помимо 8 признаний лучшим игроком мира, дважды занимал второе место, уступая Роналду.
Наибольшее количество матчей и голов в составе "Барселоны"
Когда в 2021 году Лионель Месси покидал "Барселону", многие задавались вопросом, сможет ли он сохранить свой уровень. Выиграв чемпионат мира и ещё один "Золотой мяч", он, похоже, доказал, что сможет.
Однако он и планку поставил высокую. Лео покинул родной клуб, оставаясь его главной легендой. В последнем сезоне он обогнал многолетнего партнера Хави Эрнандеса по количеству сыгранных матчей, завершив карьеру с 778 матчами в футболке "Барсы". Хави остановился на отметке 767. Интересно, что знаменитая тройка, которая часто играла "под Месси" — Хави-Иньеста-Бускетс — расположилась в полном составе под Лионелем и в списке рекордсменов. Иньеста занимает 4-е место с 674 матчами, Бускетс — третье с 722 играми.
А вот в списке бомбардиров рекорд Месси впечатляет ещё больше. 672 забитых гола, тогда как у занимающего второе место игрока — всего 232 гола. Трудно представить, что у Месси больше голов за "Барселону", чем у всех игроков, кроме четырёх, матчей за клуб.
Кроме того, Месси является рекордсменом по количеству голов в "Эль-Класико" (матчах против "Реала") и в барселонском дерби против "Эспаньола".
Голы в 21 матче чемпионата подряд
Мы уже упоминали о календарном 2012 году в исполнении Лео Месси. Однако нельзя не отметить и невероятную серию Лео, когда он провел 21 матч чемпионата подряд, в каждом из которых обязательно уходил с поля, забив гол. Что впечатляет ещё больше, он забил 33 гола за этот период, то есть в среднем забивал более 1,5 гола за матч.
21 матч — это половина чемпионата, поэтому удержать такой уровень в течение 4–5 месяцев действительно непросто. Но не для Месси.
Голы в ворота всех 19 соперников подряд
В продолжение этой серии расскажем ещё об одном рекорде. За ту 21-матчевую серию Лео Месси забил голы в ворота всех 19 команд-соперниц по Ла Лиге. И забил в ворота каждой из них.
Этот рекорд будет непросто повторить не только потому, что нужно забивать много голов, но и потому, что матчи всё чаще переносятся, поэтому обстоятельства должны сложиться так, чтобы все 19 соперников подряд играли против одной и той же команды.
50 голов за один сезон Ла Лиги
Сезон 2011-12 также оказался очень успешным для Лионеля Месси с точки зрения результативности, хотя его "Барселона" выступала не столь успешно.
Однако Месси получил награду лучшему бомбардиру сезона как в Европе, так и в Испании. В местном чемпионате Лео забил 50 голов в 37 матчах.
Для сравнения: в других топ-лигах никто не забивал даже 45 голов за один сезон.
Да, сейчас в Ла Лиге супербомбардиром считается Килиан Мбаппе, однако за два сезона в Испании он забил 31 и 25 голов, всего на 6 голов превзойдя рекорд Месси, установленный за один сезон. Поэтому этот рекорд, похоже, останется в безопасности.
Десять сезонов подряд с 40+ голами
Еще один рекорд, свидетельствующий об уникальности Месси, который не просто демонстрировал высокий уровень, но и делал это на протяжении длительного периода.
В современном футболе нападающий, забивающий 40 голов за один сезон, считается невероятным "топом", а клубы готовы выложить за него миллионы.
Для Месси же отметка в 40 голов была минимальной — с сезона 2009–2010 по сезон 2018–2019 Лионель забивал 40 и более голов в каждом сезоне, а в лучшем случае набрал 73 гола за сезон.
Немногие нападающие могут похвастаться такой стабильностью, доступностью и т. д.
21 голевая передача за один сезон Ла Лиги, при этом завоевав "Золотую бутсу"
В сезоне 2019/20 Месси отдал 21 голевую передачу, побив рекорд Хави. Что интересно — в том же сезоне он забил 25 голов и выиграл "Золотую бутсу" в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром.
Этот рекорд, с одной стороны, сложно назвать вечным — в прошлом сезоне Мохамед Салах вполне мог претендовать на аналогичные показатели в, субъективно, более сложной АПЛ. Однако ему не хватило голевых передач — он остановился на 18, забив при этом 29 голов.
Однако сочетание навыков бомбардира и ассистента на таком уровне — уникально в своём роде. Поэтому рискнём назвать это достижение Лионеля Месси вечным.
Ассисты на пяти разных чемпионатах мира
В заключение вернёмся к чемпионатам мира и поговорим о том, что Лео отличился голевыми передачами на пяти чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Внимательный читатель сразу же заметит, что чемпионата мира этого года нет, и будет прав.
В ближайший месяц Лео может ещё сильнее укрепить своё лидерство как самого гениального плеймейкера в истории чемпионатов мира. У его ближайших преследователей по 3 чемпионата мира, на которых они отдавали голевые передачи, да и те уже завершили карьеру.
Нынешний чемпионат мира может стать не последним для Месси, хотя представить 43-летнего игрока на Кубке мира-2030 непросто. Однако легко ли представить, что все те рекорды, о которых мы написали, принадлежат одному человеку? Может, это ещё не конец?
Напомним, что 22 июня Лионель Месси забил свои 17-й и 18-й голы на чемпионатах мира и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории мундиалей. Лео обогнал немецкого бомбардира Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов.
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