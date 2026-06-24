Найкращий бомбардир Чемпіонатів світу: 10 вічних рекордів Ліонеля Мессі

Якщо у футбольного вболівальника запитати, хто найкращий футболіст в історії, то більшість, ймовірно, назвуть аргентинця Ліонеля Мессі. Це звання підкріплюється неймовірною кількістю нагород та рекордів, які виграв Лео Мессі за роки своєї кар'єри.

22 червня Мессі побив рекорд Мирослава Клозе та став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу. 24 червня, за два дні після встановлення рекорду, Лео відзначає свій 39-й День народження. До цього дня Фокус підготував для вас збірку головних рекордів у кар'єрі Мессі.

Найкращий бомбардир в історії Чемпіонатів світу

22 червня 2026 року. Ліонель Мессі на 9-й хвилині матчу Аргентини проти Австрії отримує чудовий шанс встановити рекорд, забивши 17-й гол на Чемпіонатах світу. Він підходить до 11-метрової позначки, завдає удар і… Не реалізує пенальті. Тим самим, до речі, він примудрився все одно побити рекорд, ставши одноосібним лідером за кількістю незабитих пенальті на мундіалях.

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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі Фото: УЕФА

Утім у цей вечір Лео був налаштований на рекорд. Тож на 38 хвилині Мессі переписав історію, забивши свій 17-й гол на всіх Чемпіонатах та 4-й на цьогорічному мундіалі. А наприкінці гри Ліонель лише підкріпив свій статус, забивши ще раз. Враховуючи те, скільки матчів може потенційно зіграти Аргентина, цілком можна уявити, що Лео проб'є і планку в 20 голів.

Однак цей рекорд є найменш "вічним" серед усіх досягнень, про які ми розповідатимемо. Наступного дня після дублю Мессі свої 15-й та 16-й голи забив 28-річний француз Кіліан Мбаппе. Тож хтозна, можливо найсвіжіший рекорд Мессі триматиметься лічені дні чи тижні.

91 гол за 1 календарний рік

В офіційних матчах за увесь календарний 2025-й рік київське "Динамо" забило 93 голи. Ліонель Мессі за календарний 2012-й забив 91. Сам.

У тому році Лео провів 69 матчів. До 91 голу він додав ще 22 гольові передачі, тобто він сам взяв пряму участь в 113 голах "Барселони" та збірної Аргентини.

Ліонель Мессі

Для порівняння, у 21 столітті найближчий показник конкурентів — 69 голів Роберта Левандовські та Кріштіану Роналду.

До Мессі рекорд належав Герду Мюллеру — 85 голів, які здавалися неймовірними. Однак арентинцю це вдалося.

У середньому він забивав 1,32 голи за гру. Гол Мессі ставався кожні 65,6 хвилин, що він проводив на поле, а результативна дія — кожні 52,8 хвилини.

У 2012 Ліонель Мессі оформив 9 хет-триків, забив 7 голів зі штрафних. Для порівняння, Роналду того року оформив 63+13. 63 голи Кріштіану за рік входить у десятку найкращих років в історії футболу за кількістю голів, однак про це досягнення на фоні рекорду Мессі не згадує майже ніхто.

Найбільше Золотих м'ячів

Нагорода "Золотий м'яч" вручається найкращому футболісту світу щорічно з 1956 року. З того часу було вручено 69 нагород. І майже 20% призів було розділено між Ліонелем Мессі та Роналду — 8 та 5 відповідно.

Лео — єдиний, хто має понад 10% "Золотих м'ячів" у історії, і, ймовірно, буде тримати цю унікальну планку ще 11 років, якщо, звісно, не виграє ще один приз.

Ліонель Мессі Фото: ФК Барселона

Вперше його визнали найкращим гравцем світу у 2009 році, востаннє — у 2023. І це багато говорить про його неймовірну кар'єру. 14 років утримувати таку високу планку дуже непросто. Ба більше, у період з 2008 по 2023 роки Мессі крім 8 визнань найкращим гравцем світу двічі посідав друге місце, поступаючись Роналду.

Найбільше матчів та голів у складі Барселони

Коли у 2021 році Ліонель Мессі залишав "Барселону", багато питань було про те, чи втримає він свій рівень. Вигравши Чемпіонат світу та ще один "Золотий м'яч" він, здається, довів, що втримає.

Однак і планку він задав високу. Лео залишив рідний клуб у статусі головної легенди. В останньому сезоні він обійшов багаторічного партнера Хаві Ернандеса за кількістю зіграних матчів, завершивши кар'єру з 778 матчами у футболці "Барси". Хаві зупинився на позначці 767. Цікаво, що знаменита трійця, яка часто грала "під Мессі" — Хаві-Іньєста-Бускетс — розташувалася в повному складі під Ліонелем і в списку рекордсменів. Іньєста посідає 4 місце з 674 матчами, Бускетс третій з 722 іграми.

Ліонель Мессі Фото: iSport

А от в списку бомбардирів рекорд Мессі вражає ще більше. 672 забиті голи, тоді як в другого місця їх лише 232 взяття воріт. Складно уявити, що Мессі має більше голів за "Барселону", аніж всі гравці, крім чотирьох, мають матчів за клуб.

Додатково Мессі утримує рекорди як гравець з найбільшою кількістю голів в "Ель-Класіко" (матчах проти "Реала") та дербі Барселони проти "Еспаньола".

Голи в 21 матчі чемпіонату поспіль

Календарний рік 2012 у виконанні Лео Мессі ми вже згадували. Однак не можна не відзначити і неймовірну серію Лео, коли він провів 21 гру чемпіонату поспіль, в якій неодмінно йшов з поля з забитим голом. Що вражає ще більше, він забив 33 голи за цей період, тобто в середньому забивав понад 1,5 голи за матч.

21 матч — це дистанція половини чемпіонату, тож втримати таку планку впродовж 4-5 місяців дійсно непросто. Але не для Мессі.

Голи проти всіх 19 суперників поспіль

У продовження цієї серії розповімо про ще один рекорд. За ту 21-матчеву серію Лео Мессі забив проти всіх 19-ти команд-суперниць по Ла Лізі. І забив проти кожної з них.

Цей рекорд буде непросто повторити не тільки через те, що треба багато забивати, але й через те, що все частіше матчі переносяться, тож обставини мають збігатися так, аби всі 19 суперників мали матчі проти однієї команди поспіль.

50 голів за один сезон Ла Ліги

Сезон 2011-12 теж був дуже успішним для Ліонеля Мессі з точки зору результативності, хоча й не настільки успішно грала його "Барселона".

Однак Мессі забрав нагороду найкращому бомбардиру сезону як в Європі, так і в Іспанії. У місцевому чемпіонаті Лео провів 50 голів за 37 матчів.

Для порівняння, у інших топ-лігах ніхто не забивав навіть 45 голів за один сезон.

Так, зараз у Ла Лізі супербомбардиром вважається Кіліан Мбаппе, однак він за 2 сезони в Іспанії забив 31 і 25 голів, лише на 6 голів випередивши рекорд Мессі, встановлений за один сезон. Тож цей рекорд, схоже, буде в безпеці.

Десять сезонів поспіль із 40+ голами

Ще один рекорд, який говорить про унікальність Мессі, який не просто демонстрував високий рівень, а робив це впродовж тривалого періоду.

У сучасному футболі нападник, який забиває 40 голів за один сезон вважається неймовірним "топом", а клуби готові викласти мільйони за нього.

Ліонель Мессі Фото: ФК Барселона

Для Мессі ж планка в 40 голів була нижньою — з 2009-2010 до 2018-2019 Ліонель забив 40+ голів у кожному з сезонів, найбільше відзначившись 73 голами за сезон.

Мало нападників можуть похвалитися такою стабільністю, доступністю тощо.

21 асист за один сезон Ла Ліги, паралельно вигравши золоту бутсу

У сезоні-2019/20 Мессі зробив 21 результативну передачу, побивши рекорд Хаві. Що цікаво — у тому ж сезоні він забив 25 голів та виграв Золоту бутсу в Ла Лізі, ставши найкращим бомбардиром.

Цей рекорд з одного боку складно назвати вічним — у минулому сезоні Мохамед Салах цілком міг претендувати на подібні цифри у, суб'єктивно, більш складні АПЛ. Однак йому забракло асистів — він зупинився на 18, забивши при цьому 29 голів.

Однак поєднання бомбардирських та асистентських навичок на такому рівні — унікальне в своєму роді. Тож ризикнемо назвати це досягнення Ліонеля Мессі вічним.

Асисти на п’яти різних Чемпіонатах світу

Наприкінці повертаємось до Чемпіонатів світу, і говоримо про те, що Лео відзначився асистами на п'яти мундіалях. 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 роки. Уважний читач одразу ж скаже, що цьогорічного мундіалю нема, і буде правий.

У найближчий місяць Лео може ще сильніше утвердити свою домінацію як найгеніальнішого плеймейкера в історії мундіалів. У його найближчих переслідувачів лише по 3 Чемпіонати світу, де вони віддавали асисти, та й ті вже закінчили кар'єру.

Цьогорічний мундіаль може стати не останнім для Мессі, хоча уявити 43-річного гравця на Кубку світу-2030 непросто. Однак чи просто уявити, що всі ті рекорди, про які ми написали, належать одній людині? То може це не кінець?

Нагадаємо, що 22 червня Ліонель Мессі забив свої 17-й та 18-й голи на Чемпіонатах світу та став одноосібним найкращим бомбардиром в історії мундіалів. Лео обійшов німецького бомбардира Мирослава Клозе, який мав 16 голів.

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