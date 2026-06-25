16 міст у трьох країнах: BBC назвав найкращі стадіони Чемпіонату світу з футболу

Від легендарного стадіону "Ацтека" в Мексиці, де відбувся матч-відкриття, до стадіону "Нью-Джерсі" в Нью-Йорку, де 19 липня відбудеться фінал, гравці, вболівальники та журналісти відвідали стадіони ЧС-2026 і обрали найкращий.

Стадіони, які відвідали журналісти, — це історичні для футбольних уболівальників місця, де легендарні гравці демонстрували вражаючу майстерність. Кореспонденти BBC Sport розповіли про свої враження від поїздок до Мексики, США та Канади.

Стадіон "Ацтека", Мексика

Джон Мюррей, старший коментатор BBC Radio 5 Live, вважає, що саме тут мав відбутися фінальний матч, а не лише церемонія відкриття.

Атмосфера на стадіоні "Ацтека" у Мексиці

"Це ж "Ацтека" — у кожному куточку цього стадіону відчувається футбольна історія", — каже він.

Незважаючи на модернізацію, стадіон, безсумнівно, як і раніше, залишається місцем, де Карлос Альберто забив знаменитий четвертий гол Бразилії у фіналі 1970 року і де Дієго Марадона продемонстрував свою майстерність у складі Аргентини в 1986 році. А емоційні мексиканські вболівальники додають матчам на цьому стадіоні особливого шарму.

Відео дня

Стадіон "Бостон", США

Пет Невін, колишній вінгер збірної Шотландії та коментатор BBC Radio, зазначає, що під час поразки Шотландії від Марокко з рахунком 1:0 на стадіоні були присутні 64 146 глядачів, які заповнили його вщерть.

Стадіон у Бостоні

Бостонський стадіон є домашньою ареною команди "Нью-Інгленд Патріотс", і з кожного місця на трибунах звідти відкривається фантастичний краєвид.

Однак Пет критикує стадіон за "найнеадекватнішу систему вказівників", яку він коли-небудь бачив на чемпіонаті світу.

"Дістатися туди з Бостона — це ціла вічність, але привітний персонал трохи полегшує ситуацію — хоча загалом вони теж не дуже добре орієнтуються в місті", — пожартував Невін.

Стадіон "Сіетл", США

Гаррі Роуз, футбольний репортер BBC Sport, нагадав, що на цьому стадіоні, який також відомий як "Люмен Філд", регулярно відбуваються матчі команди НФЛ "Сіетл Сіхокс".

Стадіон у Сіетлі

Стадіон розташований у центрі міста, і, опинившись усередині, можна насолоджуватися фантастичним видом на хмарочоси Сіетла та на засніжену вершину гори Рейнір, що височіє над трибунами.

Конструкція вигнутого даху двох трибун, що простягаються вздовж усього стадіону, діє як підсилювач, завдяки чому крики вболівальників відбиваються назад на поле, і це призводить до того, що стадіон буквально здригається від шуму.

"Щоб у це повірити, треба просто це побачити", — захоплено вигукнув Роуз.

Стадіон "Філадельфія", США

На стадіоні "Філадельфія Стедіум" відбудеться шість матчів чемпіонату світу, зокрема один матч плей-оф.

Стадіон у Філадельфії

Приємну атмосферу створює традиція пікніків перед матчем. Вболівальники збираються на парковках біля стадіонів, щоб приготувати їжу, перекусити та випити перед грою.

Стадіон "Даллас", США

Стадіон "Даллас" чудово обладнаний, його дах залишається закритим у спекотну погоду. Крім того, він оснащений кондиціонерами, які забезпечують практично ідеальну прохолоду для гравців і вболівальників.

Стадіон у Далласі має дах і кондиціонери

Вражаючі трибуни створюють неповторну атмосферу, а широкі коридори дають змогу вболівальникам вільно та комфортно пересуватися. Великі екрани саме такі — і навіть більші.

Дістатися до стадіону й назад дуже легко, оскільки широкі проспекти, що оточують його, дають змогу транспорту безперешкодно рухатися без заторів.

"Чудовий досвід", — підсумував журналіст.

Стадіон "МетЛайф", США

Атмосфера на стадіоні "МетЛайф"

Стадіон MetLife, перейменований на New York New Jersey Stadium до чемпіонату світу з футболу, розташований у Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, і вміщує майже 80 000 осіб. Він вражає своїми розмірами.

Стадіон "Канзас-Сіті", США

Стадіон у Канзас-Сіті, де Аргентина грала проти Алжиру на чемпіонаті світу з футболу, став свідком того, як Ліонель Мессі забив хет-трик у складі збірної Аргентини.

Гол Мессі на стадіоні "Канзас-Сіті"

У Канзас-Сіті існує легендарна традиція передматчевих вечірок, яка вважається однією з найкращих у країні та передбачає барбекю.

Нагадаємо, 22 червня Ліонель Мессі побив рекорд Мірослава Клозе і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

А норвезька збірна привезла з собою до США власну їжу, не довіряючи американській кухні.