Не вернется в Украину: тренер, служивший в ВСУ, продлил контракт за рубежом

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Юрий Вернидуб продлил контракт с командой. Соглашение с украинским тренером было продлено до лета 2028 года.

Юрий Вернидуб, возглавлявший ФК "Нефтчи" с декабря 2025 года, останется главным тренером команды еще на два года. Об этом сообщили в азербайджанском спортивном клубе.

На церемонии подписания председатель наблюдательного совета клуба Хафиз Зейналов и главный исполнительный директор Дженк Шумер заявили, что украинец получил большую поддержку и что под его руководством команда добьется еще больших успехов.

Юрий Вернидуб, в свою очередь, поблагодарил руководство клуба и болельщиков за проявленное доверие и отметил, что постарается вернуть "Нефтчи" на достойное место в европейских соревнованиях.

Церемония подписания контракта Фото: из открытых источников

Под руководством Юрия Вернидуба команда выиграла 13 из 19 матчей и проиграла 2. Клуб, занимавший 8-е место в местном чемпионате, завершил сезон на четвертом месте, обеспечив себе место в Лиге конференций УЕФА.

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Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб Фото: из открытых источников

Перед началом полномасштабного вторжения России уроженец Житомира Юрий Вернидуб тренировал тираспольский клуб "Шериф", но, узнав о войне, вернулся в Украину и вступил в ВСУ. Он проходил службу в 39-м гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе 60-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск, но через некоторое время его перевели в Криворожский ТЦК СП, что одновременно позволило ему работать главным тренером "Кривбасса", — рассказал тренер в эфире "Армия FM".

Юрий Вернидуб во время руководства ФК "Кривбасс" Фото: из открытых источников

В декабре 2025 года украинский тренер, которому на тот момент еще не исполнилось 60 лет, признался изданию "Трибуна", что получил разрешение на выезд на работу за границу. По истечении срока действия контракта он должен был вернуться в Украину.

Перед истечением срока действия первого контракта Юрий Вернидуб не исключал, что рассмотрит возможность долгосрочного сотрудничества с "Нефтчи", если ему поступит соответствующее предложение.

Напомним, ранее украинский тренер Юрий Вернидуб оказался в центре скандала после матча чемпионата Азербайджана. Он пожал руку российскому тренеру Курбану Бердыеву, который публично поддерживал войну против Украины.

Также Фокус писал, что Силы обороны ликвидировали на фронте Георгия Камалова, который был футбольным тренером клуба "Анри" из Владивостока. Из-за долгов российский тренер отправился воевать в Украину.