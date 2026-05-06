Силы обороны ликвидировали на фронте Георгия Камалова, который был игроком и футбольным тренером клуба "Анри". Но из-за долгов подался воевать в Украину.

46-летний спортсмен вывел российский футбольный клуб на уровень Кубка России. Об этом сообщает российское издание "Вести Приморья"

В сообщении говорится, что он был "неотъемлемой частью" владивостокского футбольного сообщества. Как игрок он выступал за команду "Эра Владивосток" с 2003 по 2011 год. После завершения карьеры из-за травмы, остался в футболе и продолжил работать в роли тренера, в частности, в системе "Эры".

В последние годы он работал с клубом "Анри".

Но как пишет журналист российский оппозиционный журналист Дмитрий Низовцев у тренера были серьезные финансовые проблемы.

"Он был по уши в долгах. Из-за этого подписал контракт. Расплатился, получив выплату. Но потом пришлось пойти повоевать. И погибнуть. В возрасте 46 лет. Такая вот хр*нь. Пока кто-то где-то на развязке Лиги чемпионов ждет и Чемпионата мира по футболу, футбольный тренер из российской глубинки пошел и убился", — рассказал тот.

Напомним, что Вооруженные силы Украины на фронте ликвидировали бывшего украинского футболиста Александра Половкова, который выступал за "Сталь" и "Зарю" и другие клубы.

В 2010-2012 годах принимал участие в чемпионате Узбекистана. Но после 2015 года он забросил спортивную карьеру и уехал на временно оккупированную территорию Луганской области.

Ранее в Донецкой области Силами обороны был ликвидирован футболист Сергей Петров, который до полномасштабной войны выступал за украинские клубы. В 2025 году коллаборационист подписал контракт с Минобороны РФ.