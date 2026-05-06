Сили оборони ліквідували на фронті Георгія Камалова, який був гравцем та футбольним тренером клубу "Анрі". Але через борги подався воювати в Україну.

46-річний спортсмен вивів російський футбольний клуб на рівень Кубка Росії. Про це повідомляє російське видання "Вести Примор'я"

У повідомленні йдеться, що він був "невід’ємною частиною" владивостоцького футбольного співтовариства. Як гравець він виступав за команду "Ера Владивосток" з 2003 по 2011 рік. Після завершення кар'єри через травму, залишився у футболі та продовжив працювати ролі тренера, зокрема, у системі "Ери".

В останні роки він працював з клубом "Анрі".

Але як пише журналіст російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев у тренера були серйозні фінансові проблеми.

"Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хр*нь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився", – розповів той.

Нагадаємо, що Збройні сили України на фронті ліквідували колишнього українського футболіста Олександра Половкова, який виступав за "Сталь" і "Зорю" та інші клуби.

У 2010-2012 роках брав участь у чемпіонаті Узбекистану. Але після 2015 року він закинув спортивну кар'єру та виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Раніше на Донеччині Силами оборони було ліквідовано футболіста Сергія Петрова, який до повномасштабної війни виступав за українські клуби. У 2025 році колаборант підписав контракт із Міноборони РФ.