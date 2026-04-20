Грав за "Сталь" і "Зорю": ЗСУ ліквідували українського футболіста, що воював на боці РФ

Олександр Половков загинув, воюючи в російській армії проти України.

Збройні сили України на фронті ліквідували колишнього українського футболіста Олександра Половкова, який виступав за "Сталь" і "Зорю" та інші клуби. Про це повідомляє Sport.ua.

Про смерть 46-річного Олександра Половкова повідомили у так званій Федерації футболу Довжанська.

Відомо, що спортсмен виступав за низку українських клубів, зокрема, "Сталь" і "Зорю". А У 2010-2012 роках брав участь у чемпіонаті Узбекистану. Але після 2015 року він закинув спортивну кар'єру та виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Там він почав активно співпрацювати з окупантами. Зокрема, виступав у складі клубу "Шахтар" (Свердловськ), який окупанти створили ніби як другий "Шахтар". Також грав за так звану збірну "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він пішов воювати проти України. Ймовірно окупанти вручили йому повістку на фронт.

Раніше на Донеччині Силами оборони було ліквідовано футболіста Сергія Петрова, який до повномасштабної війни виступав за українські клуби. У 2025 році колаборант підписав контракт із Міноборони РФ.

Також Фокус писав, що колишній форвард "Дніпра", "Шахтаря" і збірної України Євген Селезньов після початку повномасштабного вторгнення Росії отримав пропозицію виступати за так звану "збірну ДНР", але відмовився, оскільки завжди залишався відданим Україні.