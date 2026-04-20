Александр Половков погиб, воюя в российской армии против Украины.

Вооруженные силы Украины на фронте ликвидировали бывшего украинского футболиста Александра Половкова, который выступал за "Сталь" и "Зарю" и другие клубы. Об этом сообщает Sport.ua.

О смерти 46-летнего Александра Половкова сообщили в так называемой Федерации футбола Довжанска.

Известно, что спортсмен выступал за ряд украинских клубов, в частности, "Сталь" и "Зарю". А в 2010-2012 годах участвовал в чемпионате Узбекистана. Но после 2015 года он забросил спортивную карьеру и уехал на временно оккупированную территорию Луганской области.

Там он начал активно сотрудничать с оккупантами. В частности, выступал в составе клуба "Шахтер" (Свердловск), который оккупанты создали как второй "Шахтер". Также играл за так называемую сборную "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он пошел воевать против Украины. Вероятно оккупанты вручили ему повестку на фронт.

Ранее в Донецкой области Силами обороны был ликвидирован футболист Сергей Петров, который до полномасштабной войны выступал за украинские клубы. В 2025 году коллаборационист подписал контракт с Минобороны РФ.

Также Фокус писал, что бывший форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев после начала полномасштабного вторжения России получил предложение выступать за так называемую "сборную ДНР", но отказался, поскольку всегда оставался преданным Украине.