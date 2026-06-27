Не повернеться до України: тренер, який служив у ЗСУ, продовжив контракт за кордоном

Головний тренер азербайджанського футбольного клубу "Нефтчі" Юрій Вернидуб продлив контракт з командою. Угоду з українським наставником було продовжено до літа 2028 року.

Юрій Вернідуб, який з грудня 2025 року очолював ФК "Нефтчі", ще на два роки залишиться головним тренером команди. Про це повідомили у азербайджанському спортивному клубі.

На церемонії підписання голова наглядової ради клубу Хафіз Зейналов та головний виконавчий директор Дженк Шумер заявили, що українець отримав велику підтримку й під його керівництвом команда досягне ще більших успіхів.

Юрій Вернидуб своєю чергою подякував керівництву клубу та вболівальникам за виявлену довіру та зазначив, що намагатиметься повернути "Нефтчі" на законні місця у європейських змаганнях.

Церемонія підписання контракту Фото: з відкритих джерел

Під керівництвом Юрія Вернидуба команда виграла 13 з 19 ігор та програла 2. Клуб, який знаходився на 8-му місці місцевого чемпіонату, завершив сезон четвертим, забезпечивши собі місце в Лізі конференцій УЄФА.

Відео дня

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб Фото: з відкритих джерел

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії уродженець Житомира Юрій Вернидуб тренував тираспольський клуб "Шериф", але коли дізнався про війну, повернувся до України та вступив до ЗСУ. Він проходив службу у 39-му гаубичному самохідно-артилерійському дивізіоні 60-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ, але через деякий час його перевели в Криворізький ТЦК СП, що одночасно дозволило працювати головним тренером "Кривбасу", розповідав тренер Армія FM.

Юрій Вернидуб під час керівництвом ФК "Кривбас" Фото: з відкритих джерел

У грудні 2025 року український тренер, якому на той момент ще не виповнилося 60 років, зізнався виданню "Трибуна", що отримав дозвіл для виїзду на роботу за кордон. Після закінчення дії контракту він мав повернутися в Україну.

Перед закінченням дії першого контракту Юрій Вернидуб не виключав, що розгляне довгострокову співпрацю з "Нефтчі", якщо йому надійде відповідна пропозиція.

Нагадаємо, раніше український тренер Юрій Вернидуб опинився в центрі скандалу після матчу чемпіонату Азербайджану. Він потис руку російському тренеру Курбану Бердиєву, який публічно підтримував війну проти України.

Також Фокус писав, що Сили оборони ліквідували на фронті Георгія Камалова, який був футбольним тренером клубу "Анрі" з Владивостоку. Через борги російський наставник подався воювати в Україну.