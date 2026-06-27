Не пускать на стадионы: США получили от Аргентины список с тысячами должников по алиментам

Накануне чемпионата мира по футболу власти Аргентины направили в Соединенные Штаты список из 35 000 нарушителей, чтобы злоумышленников не пускали на стадионы. В перечень также вошли 13 000 недобросовестных родителей, задолжавших алименты.

Министр национальной безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива передала Министерству национальной безопасности и ФБР базу данных, содержащую информацию о нарушителях законодательства страны, в том числе о злостных должниках. Об этом сообщает издание New York Post.

"Если вы не выполняете свои обязательства, вам не разрешат посещать стадионы", — заявила чиновница.

Список был взят из аргентинской базы данных Tribuna Segura, то есть "Безопасная трибуна", которая была запущена в Буэнос-Айресе в 2016 году и утверждена в качестве национальной программы уже через два года. Программа проверки болельщиков предотвращает посещение крупных спортивных мероприятий футбольными хулиганами и лицами, в отношении которых выпущены ордера на арест.

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На входах на стадионы и в другие общественные места система сканирует документы, удостоверяющие личность, выявляя нарушителей. 13 мая в базу данных были добавлены данные о родителях, не выплачивающих алименты, а 11 июня правительство Аргентины официально передало список правоохранительным органам США.

Согласно данным аргентинских чиновников, с 2023 по 2025 год база данных Tribuna Segura выявила более 1100 человек, в отношении которых были выданы ордера на арест, в более чем 1300 матчах.

Бывший детектив полиции Нью-Йорка, профессор Колледжа уголовного правосудия Майкл Алькасар высказал мнение, что подобная инициатива заслуживает внедрения и в Америке.

"Люди обычно не следят за обстановкой, когда посещают спортивные мероприятия… и таким образом можно было бы выявить и задержать многих правонарушителей", — считает эксперт.

Напомним, что легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси в матче против Австрии 22 июня забил свой 17-й гол на чемпионатах мира и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Кроме того, Фокус сообщал, что сотни аргентинских болельщиков, которым отказали в выдаче визы для поездки в Соединенные Штаты на Чемпионат мира, в качестве компенсации получили новенькие телевизоры.