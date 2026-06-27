Не пускати на стадіони: США отримали від Аргентини список з тисячами боржників за аліментами

Напередодні Чемпіонату світу з футболу влада Аргентини надіслала до Сполучених Штатів список із 35 000 осіб-порушників, аби зловмисників не пускали на стадіони. Документ також включав 13 000 недобросовісних батьків, які заборгували аліменти.

Міністр національної безпеки Аргентини Алехандра Монтеоліва передала Міністерству національної безпеки та ФБР базу даних, яка включала інформацію про порушників законодавства країни, зокрема й злісних боржників. Про це інформує видання New York Post.

"Якщо ви не виконуєте своїх зобов’язань, вам не дозволять відвідувати стадіони", — заявила посадовиця.

Список було взято з аргентинської бази даних Tribuna Segura, тобто "Безпечна трибуна", яка була запущеної в Буенос-Айресі у 2016 році та затверджена як національна програма вже через два роки. Програма перевірки вболівальників запобігає відвідуванню великих спортивних заходів футбольними хуліганами та особами, на яких діють ордери на арешт.

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На входах до стадіонів чи інших громадських місць система сканує документи, що посвідчують особу, визначаючи порушників. 13 травня до бази даних було додано дані про батьків, які не сплачували аліменти, а 11 червня уряд Аргентини офіційно передав список правоохоронним органам США.

Згідно з даними аргентинських чиновників, з 2023 по 2025 рік база даних Tribuna Segura виявила понад 1100 осіб, на яких видано ордери на арешт, у понад 1300 матчах.

Колишній детектив поліції Нью-Йорка, професор Коледжу кримінального правосуддя Майкл Алькасар припустив, що, подібна ініціатива варта застосування й у Америці.

"Люди зазвичай не пильнують, коли відвідують спортивні заходи… і таким чином можна було б відстежити та затримати багатьох правопорушників", — вважає експерт.

Нагадаємо, легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі в грі проти Австрії 22 червня забив свій 17-й гол на Чемпіонатах світу та став одноосібним найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

Також Фокус писав, що сотні аргентинських вболівальників, яким відмовили в наданні візи для поїздки до Сполучених Штатів на Чемпіонат світу, як компенсацію отримали новенькі телевізори.