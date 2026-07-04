Важная причина: миллионы британцев готовятся взять больничный после матча национальной сборной

Ожидается, что в понедельник миллионы футбольных болельщиков обратятся в медицинские учреждения, чтобы получить больничный после просмотра матча сборных Англии и Мексики. В противном случае фанатам придется перед работой поспать буквально час.

В Великобритании работники могут столкнуться с перспективой выйти на работу после нескольких часов отдыха на фоне работы пабов до 5 утра во время матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом пишет издание Daily Star.

Согласно опросам, почти 70% британцев планируют досмотреть матч, а лишь каждый четвертый руководитель разрешит своим сотрудникам выйти на работу позже. Поэтому ожидается, что около 6,4% всех работников, что в сумме составляет 2,2 миллиона человек, "заболеют" утром 6 июля.

Всего 12,4 миллиона британцев планируют отправиться в пабы и бары, чтобы посмотреть матч, который начнется довольно поздно — в 03:00 по киевскому времени. Поэтому, учитывая дополнительное время и вероятную серию пенальти, звонок будильника можно просто не услышать. Из-за этого около 27,5% болельщиков возьмут вынужденный выходной. При этом 47% людей в возрасте до 35 лет признались, что после ночных матчей они звонят и сообщают о "болезни".

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К тому же ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал родителей разрешить своим детям не ложиться спать и посмотреть матч 1/8 финала. Чтобы ученики могли легально пропустить школу после просмотра, он посоветовал написать соответствующие записки руководству учебных заведений. Впрочем, министр образования Бриджит Филлисон подчеркнула, что дети все равно могут быть в школе.

Напомним, что игроки сборной Англии накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики намерены принять виагру.

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