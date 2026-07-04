Важлива причина: мільйони британців готуються узяти лікарняний після гри національної збірної

Очікується, що у понеділок мільйони футбольних уболівальників звернуться до медичних закладів, аби узяти лікарняний після перегляду гри збірних Англії та Мексики. Інакше фанатам доведеться перед роботою поспати буквально годину.

У Великій Британії працівники можуть зіткнуться з перспективою вийти на роботу після кількох годин відпочинку на фоні роботи пабів до 5 ранку під час ігор Чемпіонату світу з футболу. Про це пише видання Daily Star.

Згідно з опитуваннями, майже 70% британців планують додивитися гру, а лише кожен четвертий керівник дозволить своїм співробітникам вийти на роботу пізніше. Тому очікується, що близько 6,4% від усіх працівників, що в сумі становить 2,2 мільйона, "захворіють" вранці 6 липня.

Загалом 12,4 мільйона британців планують вирушити до пабів та барів, щоб подивитися гру, яка розпочнеться доволі пізно, о 03:00 за київським часом. Тож враховуючи додатковий час та ймовірні серії пенальті, дзвінок будильників можна просто не почути. Через це близько 27,5% уболівальників візьмуть вимушений вихідний. При цьому 47% людей віком до 35 років зізналися, що після нічних матчів вони телефонують і повідомляють про "хворобу".

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До того ж раніше головний тренер збірної Англії Томас Тухель закликав батьків дозволити своїм дітям не лягати спати і дивитися матч 1/8 фіналу. Щоб учні могли легально пропустити школу після перегляду, він порадив написати відповідні записки керівництву закладів. Утім міністр освіти Бріджит Філлісон наголосила, що діти все одно можуть бути в школі наступного дня.

Нагадаємо, гравці національної команди Англії напередодні поєдинку 1/8 фіналу світової першості проти збірної Мексики хочуть застосувати віагру.

Також Фокус писав, що творці мультсеріалу "Сімпсони" передбачили переможця чемпіонату світу з футболу.