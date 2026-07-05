В ВСУ мобилизовали игроков хоккейного клуба "Кременчуг": что известно

Вратарь хоккейного клуба "Кременчуг" Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были мобилизованы в Вооруженные Силы Украины. Спортсменов, как утверждается, забрали прямо во время тренировки.

Военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали двух игроков хоккейного клуба, прибыв непосредственно на домашнюю арену клуба. Об этом сообщил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян.

По его словам, вратарь ХК "Кременчуг" Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ.

"Нагрянули с проверкой на каток "Айсберг", — рассказал Оганджанян.

Позже Эдуард Захарченко подтвердил изданию "Футбол 24+" факт начала своей службы в украинской армии.

В свою очередь блогер и хоккеист Никита Коваленко рассказал, что спортсменов задержали правоохранители во время комендантского часа и отвезли их в воинскую часть.

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Оганджанян позже уточнил, что также были мобилизованы игроки клуба Юрий Мироненко и Богдан Поддубный.

Что известно о мобилизованных хоккеистах

Вратарь Эдуард Захарченко, считающийся одним из самых титулованных украинских хоккеистов, с 2015 года защищает цвета национальной сборной Украины, в составе которой провел 47 матчей. В общей сложности он выступал на четырех чемпионатах мира и помог своей клубной команде завоевать золото (2025) и серебро (2026) на национальном первенстве.

Эдуард Захарченко Фото: Из открытых источников Егор Безуглый Фото: из открытых источников

Нападающий Егор Безуглый выступал за "Кременчуг" в течение последних двух лет. Хоккеист сыграл 74 матча, в которых забросил 13 шайб.

На данный момент ни Кременчугский районный ТЦК и СП, ни Полтавский областной "военкомат" не прокомментировали мобилизацию спортсменов. Также не комментировал мобилизацию своих игроков и ХК "Кременчуг".

Напомним, 2 июля в Киеве прошла церемония прощания с украинским блогером Денисом Опарой, который внезапно скончался от болезни. Денчика призвали в армию в феврале 2026 года, когда он возвращался домой после посещения клуба.

Ранее уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец сообщал о нарушениях в центрах комплектования.