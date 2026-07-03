Внезапно скончался от болезни: в Киеве простились с блогером Денчиком, который служил в ВСУ

В четверг, 2 июля, в Киеве прошла церемония прощания с известным украинским блогером Денисом Опарой (Денчиком), который внезапно скончался от болезни. Парень был мобилизован и служил в армии.

Церемония прощания с блогером началась на Майдане Независимости. На место прибыли военнослужащие и гражданские лица, которые почтили память Денчика минутой молчания, пишет "Новини Live".

Церемония продолжилась в храме святых Петра и Павла, где состоялась панихида. Блогера похоронили на Берковецком кладбище.

Видео прощания с мобилизованным блогером Денчиком

Стоит напомнить, что жизнь блогера оборвалась 21 июня. Причиной стала двусторонняя пневмония.

Был звездой соцсетей и служил в армии: что известно о блогере Денчике

Денчик был известен в социальных сетях под никами Oparadenchik или syperden. Блогер прославился тем, что его уличные выступления набирали миллионы просмотров, а также своими забавными фразами, которые сразу становились мемами.

Відео дня

Парень начинал свой путь в блоге с выступлений на Крещатике, где при этом собирал пожертвования. Впоследствии он начал публиковать ролики в соцсетях, в которых в шуточной форме делился ситуациями из жизни и т. п.

В феврале 2026 года Денчика призвали в Вооруженные силы. Это произошло, когда парень возвращался домой из клуба и его остановила полиция. Впоследствии блогер рассказал в соцсетях о своей мобилизации и поклялся защищать Украину.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

21-летний блогер "Мамина звездочка", который рассказывал о жизни в общежитии, купил квартиру;

38-летний блогер, завязавший роман с 18-летней девушкой, заговорил о детях.

Кроме того, известную блогершу Эдду Пиц без одежды не пустили в самолет.