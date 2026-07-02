21-летний блогер, рассказывавший о жизни в общежитии, купил квартиру (видео)
21-летний блогер "Мамина зірочка" после четырёх лет проживания в общежитии купил собственную квартиру. Парень экономил все эти годы, чтобы накопить на свою мечту.
В Instagram студент появился у себя дома, "поставив на место" хейтеров. Видео он опубликовал в Instagram (_mothers.star_).
Блогер купил квартиру в 21 год
"Мамина зірочка" говорит, что именно из-за этого четыре года жил в общежитии, экономил на одежде, путешествиях и не только. В то время люди писали ему, что блогер мог бы "снять что-нибудь нормальное", а в 21 год якобы уже нужно иметь свой автомобиль.
"Мне 21. Я ещё очень молод и неопытен во многих взрослых сферах. Но этого возраста мне хватило, чтобы в очередной раз убедиться: если есть цель, то обязательно найдётся и всё остальное. Я до сих пор сам не верю в то, что происходит, но очень счастлив, что все эти годы ежедневного труда и стараний не прошли зря, ведь сбылась моя самая большая мечта — переехать из общежития сразу в свою квартиру", — написал юноша.
Ради своей мечты он начал работать с 17 лет.
"Когда я видел, к чему стремлюсь, мне это казалось чем-то невозможным. А сегодня я впервые переночевал на своей новой кровати. Всё-таки мечта, вера и усилия — это сильное трио", — добавил студент.
В комментариях люди начали поздравлять "Мамину зірочку" с крупной покупкой:
- "Я даже расплакалась, когда Вы сказали "своя" и ключи; от всего сердца поздравляю Вас и желаю мирного неба".
- "А когда станешь совсем богатым — выкупишь себе общежитие и никогда не будешь там красить двери".
- "Юноша, я тебя не знаю, но я так горжусь тобой и такими же настойчивыми людьми. Желаю достигать ещё больших высот и никогда не терять человечности".
"Люди, не ведитесь на этот хайп", — написала сестра блогера.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Блогер-студент пожаловался на руководство общежития своего учебного заведения.
- 38-летний известный украинский химик и популярный блогер Глеб Репич на фоне скандала, связанного с отношениями с 18-летней девушкой, вышел на связь.
Кроме того, Фокус писал о самых громких историях звезд-предателей, которые променяли Украину на Россию.