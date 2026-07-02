21-річний блогер, який розказував про життя в гуртожитку, купив квартиру (відео)

21-річний блогер "Мамина зірочка" після чотирьох років життя в гуртожитку купив свою квартиру. Хлопець економив усі ці роки, аби назбирати на мрію.

В Instagram студент показався у своєму житлі, "поставивши на місце" хейтерів. Відео він поділився в Instagram (_mothers.star_).

Блогер купив квартиру у 21 рік

"Мамина зірочка" каже, що саме через це чотири роки жив у гуртожитку, економив на одязі, подорожах і не тільки. У цей час люди писали йому, що блогер міг би "орендувати щось нормальне", а у 21 рік начебто вже треба мати своє авто.

"Мені 21. Я ще дуже малий і недосвідчений у багатьох дорослих сферах. Та цього віку мені вистачило, щоб вкотре переконатись – якшо є ціль, то обов’язково знайдеться і все решта. Я досі сам не вірю в те, що відбувається, але дуже щасливий, що всі роки щоденної праці та старань не даремні, адже здійснилася моя найбільша мрія — переїхати з гуртожитка одразу на свою квартиру", — написав юнак.

Відео дня

Він заради мрії почав працювати з 17 років.

"Коли я бачив, на що зазіхаю, для мене це здавалось чимось неможливим. А сьогодні я переночував першу ніч на своєму новому ліжку. Все ж таки мрія, віра і зусилля — то є сильне тріо", — додав студент.

Блогер купив квартиру у 21 рік

У коментарях люди почали вітати "Мамину зірочку" із серйозною покупкою:

"Я аж заплакала, коли Ви сказали "своя" і ключі, від щирого серця вітаю Вас, мирного неба".

"А як вже геть станеш багатий — то викупиш собі гуртожиток і ніколи не будеш там фарбувати двері".

"Юначе, я тебе не знаю, але я так пишаюсь тобою та такими ж наполегливими людьми. Бажаю досягати ще більших висот і ніколи не втрачати людяності".

"Люди не ведіться це хайп", — написала сестра блогера.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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38-річний відомий український хімік та популярний блогер Гліб Репіч на фоні скандалу щодо стосунків з 18-річною дівчиною вийшов на звʼязок.

Також Фокус писав про найгучніші історії зірок-зрадників, які проміняли Україну на Росію.