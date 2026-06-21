Популярний блогер заявив, що може залишитися без диплома: не зробив ремонт у гуртожитку

Український блогер-студент, який у мережах TikTok та Instagram загалом має 938 тис підписників, скаржиться на керівництво гуртожитку свого навчального закладу. Він не виключає, що йому можуть не дати диплом, оскільки не зробив ремонт у своїй кімнаті після закінчення навчального року.

Буковинський блогер Олександр Митроняк, який відомий у мережі під ніком "Мамина Зірочка", вважає, що нібито може залишитися без документа, який підтверджує здобуття вищої освіти. Про це хлопець розповів підписникам.

За його словами, перед тим, як студентів виселити з гуртожитку напередодні канікул, адміністрація наказала мешканцям обов'язково пофарбувати підлогу та помити двері. Без цього учням, наголосив він, не підпишуть обхідний лист.

Блогер розповів, що він спершу пофарбував підлогу й поки фарба сохла, перед приведенням дверей у належний стан, намагався отримати підпис у "паспортному столі" ВНЗ. Утім, там відмовилися візувати документ без дозволу коменданта гуртожитку. Адміністрація ж житлового фонду навчального закладу також відхилила пропозицію піти назустріч студенту, поки той не помиє двері.

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"Коли відмиєш двері, тоді тобі все підпишуть", — переповів блогер позицію закладу.

Також він показав, як раніше виглядала кімната, де він мешкав та розповів, що після заселення на другому курсі ремонт все одно довелося робити, зокрема оновити шпалери на стінах.

Так вигладала кімната у студентському гуртожитку перед ремонтом Фото: скріншот Так вигладала кімната у студентському гуртожитку перед ремонтом Фото: скріншот

У іншому відео блогер продемонстрував, як фарбує підлогу на вимогу адміністрації університету.

"Мамина зірочка" фарбує підлогу у кімнаті гуртожитку Фото: скріншот

"Якщо я цього не зроблю, то мені не підпишуть обхідний лист. Якщо немає підписаного обхідного — немає диплому", — пояснив ймовірну позицію закладу Олександр Митроняк, який навчається в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Перед навчального року першокурсники демонстрували, в яких умовах їм доведеться мешкати у гуртожитках вищих навчальних закладів.

Укриття гуртожитку №2 Українського державного університету імені Михайла Драгоманова явно знаходилося у незадовільному стані.

А відео з гуртожитку столичної академії Бойчука викликало суперечки в соцмережах. Частина коментаторів обурюються жахливими умовами, а інші кажуть, що студентам не варто скаржитися.