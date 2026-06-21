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Популярний блогер заявив, що може залишитися без диплома: не зробив ремонт у гуртожитку

мамина зірочка блогер
Блогер Олександр Митроняк може залишитися без диплома | Фото: скріншот

Український блогер-студент, який у мережах TikTok та Instagram загалом має 938 тис підписників, скаржиться на керівництво гуртожитку свого навчального закладу. Він не виключає, що йому можуть не дати диплом, оскільки не зробив ремонт у своїй кімнаті після закінчення навчального року.

Буковинський блогер Олександр Митроняк, який відомий у мережі під ніком "Мамина Зірочка", вважає, що нібито може залишитися без документа, який підтверджує здобуття вищої освіти. Про це хлопець розповів підписникам.

За його словами, перед тим, як студентів виселити з гуртожитку напередодні канікул, адміністрація наказала мешканцям обов'язково пофарбувати підлогу та помити двері. Без цього учням, наголосив він, не підпишуть обхідний лист.

Блогер розповів, що він спершу пофарбував підлогу й поки фарба сохла, перед приведенням дверей у належний стан, намагався отримати підпис у "паспортному столі" ВНЗ. Утім, там відмовилися візувати документ без дозволу коменданта гуртожитку. Адміністрація ж житлового фонду навчального закладу також відхилила пропозицію піти назустріч студенту, поки той не помиє двері.

Відео дня

"Коли відмиєш двері, тоді тобі все підпишуть", — переповів блогер позицію закладу.

Також він показав, як раніше виглядала кімната, де він мешкав та розповів, що після заселення на другому курсі ремонт все одно довелося робити, зокрема оновити шпалери на стінах.

ремонт гуртожиток
Так вигладала кімната у студентському гуртожитку перед ремонтом
Фото: скріншот
ремонт гуртожиток
Так вигладала кімната у студентському гуртожитку перед ремонтом
Фото: скріншот

У іншому відео блогер продемонстрував, як фарбує підлогу на вимогу адміністрації університету.

блогер робить ремонт
"Мамина зірочка" фарбує підлогу у кімнаті гуртожитку
Фото: скріншот

"Якщо я цього не зроблю, то мені не підпишуть обхідний лист. Якщо немає підписаного обхідного — немає диплому", — пояснив ймовірну позицію закладу Олександр Митроняк, який навчається в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

А відео з гуртожитку столичної академії Бойчука викликало суперечки в соцмережах. Частина коментаторів обурюються жахливими умовами, а інші кажуть, що студентам не варто скаржитися.