Популярный блогер заявил, что может остаться без диплома: не сделал ремонт в общежитии

Украинский блогер-студент, у которого в TikTok и Instagram в общей сложности 938 тыс. подписчиков, жалуется на руководство общежития своего учебного заведения. Он не исключает, что ему могут не выдать диплом, поскольку он не сделал ремонт в своей комнате после окончания учебного года.

Буковинский блогер Александр Митроняк, известный в сети под ником "Мамина Зірочка", считает, что, возможно, останется без документа, подтверждающего получение высшего образования. Об этом парень рассказал своим подписчикам.

По его словам, перед тем как выселить студентов из общежития накануне каникул, администрация обязала жильцов обязательно покрасить пол и вымыть двери. Без этого, подчеркнул он, студентам не подпишут обходной лист.

Блогер рассказал, что сначала покрасил пол и, пока краска сохла, прежде чем привести дверь в надлежащее состояние, пытался получить подпись в "паспортном столе" вуза. Однако там отказались заверить документ без разрешения коменданта общежития. Администрация жилищного фонда учебного заведения также отклонила предложение пойти навстречу студенту, пока тот не помыл дверь.

Відео дня

"Когда отмоешь дверь, тогда тебе все подпишут", — передал блогер позицию заведения.

Кроме того, он показал, как раньше выглядела комната, в которой он жил, и рассказал, что после заселения на втором курсе ремонт все равно пришлось делать, в частности, переклеить обои на стенах.

Так выглядела комната в студенческом общежитии до ремонта Фото: скриншот Так выглядела комната в студенческом общежитии до ремонта Фото: скриншот

В другом видео блогер показал, как красит пол по просьбе администрации университета.

"Мамина звездочка" красит пол в комнате общежития Фото: скриншот

"Если я этого не сделаю, то мне не подпишут обходной лист. А если нет подписанного обходного листа — нет диплома", — так объяснил вероятную позицию учебного заведения Александр Митроняк, обучающийся в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича.

Напомним, ранее Фокус писал:

В преддверии учебного года первокурсники показывали, в каких условиях им предстоит жить в общежитиях высших учебных заведений.

Помещения общежития №2 Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова явно находились в неудовлетворительном состоянии.

А видео из общежития столичной академии Бойчука вызвало споры в соцсетях. Часть комментаторов возмущалась ужасными условиями, а другие говорят, что студентам не стоит жаловаться.