"Подумала, что это морг": украинцев шокировали условия в студенческих общежитиях (фото)

Студенты, которые в этом году стали первокурсниками высших учебных заведений Украины, демонстрируют, в каких условиях им приходится жить.

В сети показали якобы состояние комнат в общежитиях высших учебных заведений, которые могут поразить неподготовленных украинцев, пишет Фокус.

Скажем, в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске общежитие явно нуждается в ремонте. Причем, судя по фото, немедленного обновления требуют как жилые комнаты, так и вспомогательные помещения.

В сети удивляются, куда исчезают ремонты, которые делали в предыдущие годы и отмечают, что внешний вид помещения, в частности "душевой комнаты", напоминает морг.

Также студенты сделали известным общежитие Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

Видео из общежития №4 КНУТД показывает, что соседями студентов могут стать полчища тараканов.

"Зато в Киеве", — оптимистично утверждает автор видео, которое сейчас уже набрало 363,5 тыс. просмотров.

В комментариях появились даже бывшие жительницы этой комнаты, которые пожелали "держаться" новым "владелицам".

Также пользователи поделились опытом, как можно попробовать избавиться от тараканов и клопов.

Напомним, в конце августа студентка академии Бойчука в Киеве показала условия в общежитии и заявила, что будет искать другое жилье.

Также Фокус писал, что Украинский католический университет во Львове отказал в предоставлении общежития дочери режиссера Наталки Ворожбит Параскеве якобы из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом в Instagram. В университете ответили, что на участие в образовательно-формационной программе и проживание в Коллегиуме было много кандидатов, и администрации пришлось отказать 15 заявителям.