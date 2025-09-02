Режиссер заявила, что УКУ не дал общежитие ее дочери из-за ЛГБТ-эмодзи: в вузе ответили

Украинский драматург и режиссер Наталья Ворожбит пожаловалась, что Украинский католический университет во Львове отказал в предоставлении общежития ее дочери Параскеве якобы из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом в Instagram. В университете ответили, что на участие в образовательно-формационной программе и проживание в Коллегиуме было много кандидатов, и администрации пришлось отказать 15 заявителям.

Related video

Наталка Ворожбит 2 августа опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, в котором рассказала, что ее дочь Параска мечтала учиться в УКУ и поступила на Гуманитарный факультет заведения с высокими результатами. За 12 дней до начала учебного года, по словам режиссера, они получили письмо-отказ в проживании в коллегиуме (так в УКУ называется общежитие).

Драматург утверждает, что ответы ее дочери на собеседовании и в анкете никак не противоречили ценностям католического университета, и впоследствии благодаря неформальным связям она узнала, что отказ был связан с эмодзи в виде флажка ЛГБТ на странице Параскевы в Instagram, которой она не пользовалась с 2024 года.

"Еще там есть флаг Украины и четыре фото — два с котом и два селфи. Итак, этот флажок, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его разных красках, стал причиной отказа проживания в коллегиуме, который не является монастырем или сектой, а относится к учебному заведению", — заявила Ворожбит.

Режиссер отметила, что в УКУ преподают прекрасные прогрессивные педагоги, многих из которых она знает лично, и она не ожидала отказа в проживании в общежитии ее несовершеннолетнему ребенку из-за дискриминации.

По ее словам, после эмоционального письма на указанную на сайте заведения электронную почту ей позвонили из университета и подтвердили, что причиной отказа стало "радужное" эмодзи. Ворожбит утверждает, что представительница университета сравнила этот флаг с российским и предложила проживание в квартире для педагогов при условии, если Параскева удалит эмодзи со своей страницы.

"Ожидаемо Параска сказала категорически "нет". Мне больно на нее смотреть, я вижу, как ей тяжело это переносить. О своем состоянии я даже не хочу писать", — написала драматург.

Наталья Ворожбит рассказала, что они разорвали контракт с УКУ и не получили от администрации никаких извинений.

Скандал в УКУ с дочерью режиссера: ответ университета

Украинский католический университет опубликовал ответ ректора от 22 августа на запрос дочери Натальи Ворожбит, Параскевы Курочкиной. В нем говорится, что девушка подавала заявку на участие в образовательно-формационной программе "Христианская духовность в постмодерной эпохе", однако заявлений-анкет было получено больше, чем доступное количество мест для участия, поэтому более 15 заявителям пришлось отказать. По словам ректора, администрация коллегиума при отборе руководствовалась критериями понимания миссии и ценностей университета, мотивации к участию в программе, знания и готовности соблюдать правила проживания в общежитии.

"Мы искренне сожалеем, что отказ относительно участия в образовательно-формационной программе был воспринят Вами как ограничение для обучения в УКУ и вызвал для Вас большое разочарование. Мы были рады Вашему желанию учиться у нас и зачислили Вас на обучение по Вашему заявлению. Понимая сложности с поиском жилья во Львове, мы также были готовы помочь Вам с проживанием по соседству с университетом. Нам жаль, что в итоге Вы приняли решение покинуть УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием", — говорится в ответе ректора университета.

Администрация УКУ ответила на обвинения режиссера Натальи Ворожбит Фото: скриншот

Напомним, 27 августа Фокус писал, что студентка академии Бойчука в Киеве показала условия в общежитии и заявила, что будет искать другое жилье. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Военнослужащий Ярослав Нищик 1 сентября рассказал, что ему с побратимом отказалась предоставить номера работница отеля в Луцке, заявив, что заведение "не селит военных".