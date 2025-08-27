"Как заброшка": студентка показала условия в общежитии академии Бойчука в Киеве (видео)
Видео из якобы общежития столичной академии Бойчука вызвало споры в соцсетях. Часть комментаторов возмущаются ужасными условиями, другие говорят, что здание не в самом плохом состоянии и студентам не стоит жаловаться.
Видео опубликовала 14 августа в TikTok пользовательница с ником nnasticks. Она утверждает, что является студенткой Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, но жить в общежитии с такими условиями не планирует.
"В результате я буду жить в другом общежитии, потому что это реально как заброшка", — написала девушка.
Комментаторы под видео возмущаются тем, что здание доведено до ужасного состояния, и говорят, что российские пленные в Украине живут в лучших условиях.
В то же время некоторые другие студенты в комментариях пишут, что в комнатах условия лучше, положительно отзываются о заведующей и отмечают, что в отличие от некоторых других общежитий у них есть горячая вода, газ, свет и круглосуточный доступ к душам.
Сколько стоит проживание в общежитии академии Бойчука
Администрация Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука на момент публикации новости не комментировала опубликованное в сети видео.
На сайте академии можно найти приказ об установлении платы за проживание в студенческом общежитии в 2024-2025 учебном году. Согласно ему, студенты за одно койко-место платили 800 грн за проживание и 900 грн возмещения за коммунальные услуги и энергоносители — всего 1 700 грн. Из этой суммы на капитальные расходы шло по 105,68 грн с каждого студента в месяц.
Автор видео в комментариях ответила, что за семестр вместе с коммунальными услугами проживание в общежитии академии Бойчука стоит 8 500 грн.
Академия Бойчука пострадала от обломков ракеты "Циркон"
Отметим, утром 25 марта во время атаки РФ по Киеву академия Бойчука подверглась разрушениям. Над столицей сбили две российские ракеты "Циркон", и обломки одной из них упали на территорию учебного заведения в Печерском районе. Сообщалось о полном разрушении спортивного зала, конгресс-холла и выставочного центра. Пострадала заведующая лабораторией заведения.
Напомним, 5 августа председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал о вступительной кампании 2025 года. По его словам, в этом году было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, а среди поступающих в аспирантуру было 80% мужчин.
30 июля издание The Page рассказывало, что украинские абитуриенты чаще выбирают вузы в прифронтовых регионах на востоке и юге страны из-за повышенных конкурсных баллов, квот и повышенных государственных грантов.