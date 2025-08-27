"Наче заброшка": студентка показала умови в гуртожитку академії Бойчука у Києві (відео)

Відео з нібито гуртожитку столичної академії Бойчука викликало суперечки в соцмережах. Частина коментаторів обурюються жахливими умовами, інші кажуть, що будівля не в найгіршому стані та студентам не варто скаржитися.

Відео опублікувала 14 серпня у TikTok користувачка з ніком nnasticks. Вона стверджує, що є студенткою Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, але жити в гуртожитку з такими умовами не планує.

"В результаті я буду жити в іншому гуртожитку, бо це реально наче заброшка", — написала дівчина.

Коментатори під відео обурюються тим, що будівлю доведено до жахливого стану, та говорять, що російські полонені в Україні живуть у кращих умовах.

Частина коментаторів шоковані умовами в гуртожитку академії Бойчука Фото: скриншот Коментатори порівняли гуртожиток у Києві з умовами для полонених росіян Фото: скриншот

Водночас деякі інші студенти в коментарях пишуть, що в кімнатах умови кращі, позитивно відгукуються про завідувачку та зазначають, що на відміну від деяких інших гуртожитків у них є гаряча вода, газ, світло та цілодобовий доступ до душів.

Студентка академії розповіла, що кімнати в гуртожитку виглядають краще за коридори Фото: скриншот Одна з коментаторок вважає, що умови в гуртожитку не найгірші та студентам варто адаптуватися Фото: скриншот

Скільки коштує проживання в гуртожитку академії Бойчука

Адміністрація Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на момент публікації новини не коментувала опубліковане в мережі відео.

На сайті академії можна знайти наказ про встановлення плати за проживання в студентському гуртожитку у 2024-2025 навчальному році. Згідно з ним, студенти за одне ліжко-місце платили 800 грн за проживання та 900 грн відшкодування за комунальні послуги та енергоносії — разом 1 700 грн. З цієї суми на капітальні витрати йшло по 105,68 грн з кожного студента на місяць.

Проживання в гуртожику академії Бойчука з комуналкою у 2024 році коштувало 1 700 грн на місяць Фото: скриншот

Авторка відео в коментарях відповіла, що за семестр разом із комунальними послугами проживання в гуртожитку академії Бойчука коштує 8 500 грн.

Проживання в гуртожитку академії Бойчука обходиться у 8 500 грн за семестр Фото: скриншот

Академія Бойчука постраждала від уламків ракети "Циркон"

Зазначимо, вранці 25 березня під час атаки РФ по Києву академія Бойчука зазнала руйнувань. Над столицею збили дві російські ракети "Циркон", і уламки однієї з них упали на територію навчального закладу в Печерському районі. Повідомлялося про повне руйнування спортивної зали, конгрес-холлу та виставкового центру. Постраждала завідувачка лабораторії закладу.

Нагадаємо, 5 серпня голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів про вступну кампанію 2025 року. За його словами, цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, а серед вступників в аспірантуру було 80% чоловіків.

30 липня видання The Page розповідало, що українські абітурієнти частіше обирають виші у прифронтових регіонах на сході та півдні країни через підвищені конкурсні бали, квоти та підвищені державні гранти.