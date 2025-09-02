Режисерка заявила, що УКУ не дав гуртожиток її доньці через ЛГБТ-емодзі: у виші відповіли

Українська драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит поскаржилася, що Український католицький університет у Львові відмовив у наданні гуртожитку її доньці Параскеві нібито через емодзі з ЛГБТ-прапором в Instagram. В університеті відповіли, що на участь в освітньо-формаційній програмі і проживання в Колегіумі було багато кандидатів, і адміністрації довелося відмовити 15 заявникам.

Наталка Ворожбит 2 серпня опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис, в якому розповіла, що її донька Параска мріяла навчатися в УКУ та вступила на Гуманітарний факультет закладу з високими результатами. За 12 днів до початку навчального року, за словами режисерки, вони отримали лист-відмову у проживанні в колегіумі (так в УКУ називається гуртожиток).

Драматургиня стверджує, що відповіді її доньки на співбесіді та в анкеті ніяк не суперечили цінностям католицького університету, та згодом завдяки неформальним зв'язкам вона дізналася, що відмова була пов'язана з емодзі у вигляді прапорця ЛГБТ на сторінці Параскеви в Instagram, якою вона не користувалася з 2024 року.

"Ще там є прапор України і чотири фото — два з котом і два селфі. Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу", — заявила Ворожбит.

Режисерка зазначила, що в УКУ викладають прекрасні прогресивні педагоги, багатьох із яких вона знає особисто, й вона не очікувала відмови у проживанні в гуртожитку її неповнолітній дитині через дискримінацію.

За її словами, після емоційного листа на вказану на сайті закладу електронну пошту їй зателефонували з університету та підтвердили, що причиною відмови стало "веселкове" емодзі. Ворожбит стверджує, що представниця університет порівняла цей прапор з російським і запропонувала проживання у квартирі для педагогів за умови, якщо Параскева видалить емодзі зі своєї сторінки.

"Очікувано Параска сказала категорично "ні". Мені боляче на неї дивитися, я бачу, як їй важко це переносити. Про свій стан я навіть не хочу писати", — написала драматургиня.

Наталка Ворожбит розповіла, що вони розірвали контракт з УКУ та не отримали від адміністрації жодних вибачень.

Скандал в УКУ з донькою режисерки: відповідь університету

Український католицький університет опублікував відповідь ректора від 22 серпня на запит доньки Наталки Ворожбит, Параскеви Курочкіної. У ній ідеться, що дівчина подавала заявку на участь в освітньо-формаційній програмі "Християнська духовність у постмодерній добі", проте заяв-анкет було отримано більше за доступну кількість місць для участі, тому понад 15 заявникам довелося відмовити. За словами ректора, адміністрація колегіуму при відборі керувалася критеріями розуміння місії та цінностей університету, мотивації до участі в програмі, знання та готовності дотримуватися правил проживання в гуртожитку.

"Ми щиро шкодуємо, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята Вами як обмеження для навчання в УКУ і спричинила для Вас велике розчарування. Ми були раді Вашому бажанню навчатися в нас і зарахували Вас на навчання за Вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти Вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку Ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням", — йдеться у відповіді ректора університету.

