"Подумала, що то морг": українців шокували умови в студентських гуртожитках (фото)

Студенти, які цього року стали першокурсниками вищих навчальних закладів України, демонструють, в яких умовах їм доводиться мешкати.

У мережі показали нібито стан кімнат у гуртожитках вищих навчальних закладів, які можуть вразити непідготовлених українців, пише Фокус.

Скажімо, у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника в Івано-Франківську гуртожиток явно потребує ремонту. Причому, судячи з фото, негайного оновлення вимагають як житлові кімнати, так і допоміжні приміщення.

У мережі дивуються, куди зникають ремонти, які робили у попередні роки й зазначають, що зовнішній вигляд приміщення, зокрема "душової кімнати", нагадує морг.

Також студенти зробили відомим гуртожиток Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Відео з гуртожитку №4 КНУТД показує, що сусідами студентів можуть стати полчища тарганів.

"Зато в Києві", — оптимістично стверджує авторка відео, яке наразі вже набрало 363,5 тис. переглядів.

У коментарях з'явилися навіть колишні мешканки цієї кімнати, які побажали "триматися" новим "власницям".

Також користувачі поділилися досвідом, як можна спробувати позбутися тарганів та клопів.

Нагадаємо, наприкінці серпня студентка академії Бойчука у Києві показала умови в гуртожитку та заявила, що шукатиме інше житло.

