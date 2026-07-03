Раптово помер через хворобу: у Києві попрощалися з блогером Денчиком, який служив у ЗСУ

У четвер, 2 липня, у Києві відбулося прощання з відомим українським блогером Денисом Опарою (Денчиком), який раптово помер від хвороби. Хлопець був мобілізований і служив у війську.

Церемонія прощання з блогером розпочалася на Майдані Незалежності. На місце прийшли військовослужбовці та цивільні, які вшанували Денчика хвилиною мовчання, пише "Новини Live".

Продовжилася церемонія у храмі святих Петра і Павла, де відбувся чин відспівування. Поховали блогера на Берковецькому кладовищі.

Відео прощання з мобілізованим блогером Денчиком

Варто нагадати, що життя блогера обірвалося 21 червня. Причиною стала двобічна пневмонія.

Був зіркою соцмереж і служив у війську: що відомо про блогера Денчика

Денчик був відомим у соцмережах за нікнеймами Oparadenchik або ж syperden. Прославився блогер тим, що збирав мільйони переглядів на своїх вуличних виступах, а також своїми смішними фразами, які одразу ставали мемами.

Відео дня

Хлопець починав свій блогерський шлях з виступів на Хрещатику, де збирав при цьому донати. Згодом почав викладати ролики у соцмережі, в яких у жартівливій формі ділився ситуаціями із життя тощо.

У лютому 2026 року Денчика мобілізували до лав Збройних сил. Це сталося, коли хлопець повертався після клубу додому і його зупинила поліція. Блогер згодом розповів у соцмережах про свою мобілізацію і заприсягнувся обороняти Україну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річний блогер "Мамина зірочка", який розказував про життя у гуртожитку, купив квартиру;

38-річний блогер, який закрутив роман з 18-річною дівчиною, заговорив про дітей.

Також раніше відому блогерку Едду Піц без одягу не пропустили у літак.