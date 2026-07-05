До ЗСУ мобілізували гравців хокейного клубу "Кременчук": що відомо

Воротар хокейного клубу "Кременчук" Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий були мобілізовані до лав Збройних Сил України. Спортсменів, як стверджується, забрали прямо під час тренування.

Військовослужбовці територіального центру комплектації та соцпідтримки мобілізували двох гравців хокейного клубу, завітавши безпосередньо на домашній майданчик клубу. Про це повідомив колишній воротар збірної України Артур Оганджанян.

За його словами, голкіпера ХК "Кременчук" Едуарда Захарченка та нападника Єгора Безуглого, мобілізували до ЗСУ.

"Нагрянули з перевіркою на ковзанку "Айсберг", — розповів Оганджанян.

Пізніше Едуард Захарченко підтвердив виданню "Футбол 24+" факт початку своєї служби в українській армії.

Своєю чергою блогер і хокеїст Микита Коваленко розповів, що спортсменів затримали правоохоронці під час комендантської години та відвезли їх у військову частину.

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Оганджанян згодом уточнив, що також були мобілізовані гравці клубу Юрій Мироненко та Богдан Піддубний.

Що відомо про мобілізованих хокеїстів

Воротар Едуард Захарченко, який вважається одним із найтитулованіших українських хокеїстів, з 2015 року захищає кольори національної збірної України, у складі якої провів 47 матчів. Загалом він виступав на чотирьох чемпіонатах світу та допоміг своїй команді клубу під час національної першості завоювати золото (2025) та срібло (2026).

Едуард Захарченко Фото: З відкритих джерел Єгор Безуглий Фото: з відкритих джерел

Форвард Єгор Безуглий захищав кольори "Кременчука" упродовж останніх двох років. Хокеїст провів 74 матчі, у яких закинув 13 шайб.

Наразі ані Кременчуцький районний ТЦК та СП, ані Полтавський обласний "військкомат" мобілізацію спортсменів не коментували. Також не коментував мобілізацію своїх гравців й ХК "Кременчук".

Нагадаємо, 2 липня у Києві відбулося прощання з українським блогером Денисом Опарою, який раптово помер від хвороби. Денчика мобілізували у лютому 2026 року, коли він повертався додому після клубу.

Раніше уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про порушення у терцентрах комплектування.