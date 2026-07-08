После решения МОК: ФИФА пересмотрит скандальное возвращение россиян в международный футбол

ФИФА официально обсудит вопрос об отмене запрета на участие всех российских команд. Об этом стало известно после того, как Международный олимпийский комитет призвал все спортивные организации отменить санкции, связанные с войной.

МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и сообщил об этом международным спортивным федерациям, а теперь и ФИФА приступила к подготовке к официальному обсуждению возвращения россиян к участию в международных турнирах. Об этом сообщило издание Sky News.

"ФИФА было сообщено о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами", — сообщили в руководящем органе мирового футбола журналистам.

Запрет был введён в 2022 году

Российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор российские команды уже не могли участвовать в международных турнирах, в частности в отборочных турнирах к чемпионатам мира по футболу среди мужчин 2022 и 2026 годов, а также к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года.

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Соответствующие ограничения были введены в отношении спортсменов РФ, в частности, из-за того, что европейские сборные отказывались играть против российских соперников из-за войны.

Стоит отметить, что в ФИФА о подобных шагах говорят не впервые. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял журналистам, что организация "должна" пересмотреть вопрос о возобновлении участия российских команд.

"Этот запрет ничего не дал, он лишь усилил разочарование и ненависть", — утверждал Инфантино.

Ранее ФИФА уже согласилась разрешить российской юношеской сборной до 15 лет принять участие в юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Азербайджане.

Напомним, что в мае Международный олимпийский комитет разрешил белорусам вновь выступать на соревнованиях под своим флагом.