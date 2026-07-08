Після рішення МОК: ФІФА перегляне скандальне повернення росіян у міжнародний футбол

ФІФА офіційно обговорить питання скасування заборони на участь усіх російських команд. Про це стало відомо після того, як Міжнародний олімпійський комітет закликав усі спортивні організації скасувати санкції, пов’язані з війною.

МОК скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії та повідомив про це міжнародним спортивним федераціям, а тепер і ФІФА почала підготовку до офіційного обговорення повернення росіян до участі у міжнародних турнірах. Про це повідомило видання Sky News.

"ФІФА було повідомлено про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. ФІФА проаналізує це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами", — повідомили у керівному органі світового футболу журналістам.

Заборона була запроваджена у 2022 році

Російські клуби та збірні відсторонили ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році. Відтоді російські команди вже не могли брати участі у міжнародних турнірах, зокрема у відбіркових турнірах до чемпіонатів світу з футболу серед чоловіків 2022 та 2026 років, а також до чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023 року.

Відео дня

Відповідні обмеження були накладені на спортсменів РФ зокрема і через те, що європейські збірні відмовлялися грати проти російських суперників через війну.

Варто зауважити, що у ФІФА про подібні кроки говорять не вперше. Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляв журналістам, що організація "мусить" переглянути питання про відновлення участі російських команд.

"Ця заборона нічого не дала, вона лише посилила розчарування та ненависть", — стверджував Інфантіно.

Раніше ФІФА вже погодилася дозволити російській юнацькій збірній хлопців до 15 років взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в жовтні в Азербайджані.

Нагадаємо, у травні Міжнародний олімпійський комітет дозволив білорусам знову виступати на змаганнях під своїм прапором.