"Не выдерживают нагрузок": в футбольном клубе разгорелся конфликт из-за украинского тренера

Футболисты азербайджанского "Нефтчи" выразили недовольство работой украинского главного тренера Юрия Вернидуба. По информации местных СМИ, игроки считают, что тренер назначает им слишком большие физические нагрузки.

Об этом сообщило издание Sportinfo.

По его словам, недовольство в команде усилилось после двух поражений в товарищеских матчах на предсезонном сборе — от сербского "Партизана" (0:1) и румынского "ЧФР Клуж" (1:2). После матча с "Партизаном" часть футболистов обратилась к руководству клуба с жалобами на главного тренера.

Игроки заявили, что украинский специалист перегружает их физическими нагрузками и не учитывает их готовность на этапе предсезонной подготовки. В ближайшие дни "Нефтчи" также должен провести товарищеские матчи с сербским "Радничкой" из Ниша 10 июля и хорватским "Осиеком" 13 июля.

Юрий Вернидуб возглавил "Нефтчи" в 2025 году. В прошлом сезоне под его руководством бакинская команда заняла четвёртое место в чемпионате и завоевала право выступить в квалификации Лиги конференций, которая начнётся в ближайшее время.

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До работы в Азербайджане он тренировал криворожский "Кривбасс", молдавский "Шериф", белорусский "Шахтер" (Солигорск) и луганскую "Зорю", которую возглавлял почти восемь лет.

Наибольших успехов Вернидуб добился с "Шерифом", который привел к чемпионству Молдовы и впервые в истории вывел в групповой этап Лиги чемпионов. Во главе "Зари" он несколько раз выводил команду в еврокубки, а с "Кривбассом" занял третье место в чемпионате Украины и завоевал путевку в европейские турниры.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ тренер покинул молдавский "Шериф" и вступил в ряды Вооружённых сил Украины. После этого он вернулся к тренерской работе, возглавив "Кривбасс", а в конце 2025 года стал главным тренером азербайджанского "Нефтчи".

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