Известный украинский боксер в юности отбывал наказание в тюрьме: что он натворил (видео)

Профессиональный боксер и до недавнего времени чемпион мира Денис Беринчик в молодости попал в поле зрения правоохранительных органов и даже провел четыре месяца в тюрьме, сообщили медиа. Выяснилось, что молодой человек фигурировал в двух уголовных делах.

Денис Беринчик в подростковом возрасте несколько раз попадал в детскую комнату милиции, говорится в материале медиа "24 канал". История с нарушением закона началась, когда ему было 16 лет. Сначала были игровые автоматы, которые требовали все больше денег, а дальше — разбой, грабежи и СИЗО: пришлось посидеть рядом со взрослыми преступниками.

Медиа привело некоторые подробности биографии Беринчика, которые в статье назвали "полным джентльменским набором". Выяснилось, что молодой человек хотел раздобыть деньги легким путем — на игровые автоматы и походы на дискотеку — и выбрал для этого незаконные методы. Денис угрозами отбирал телефоны у людей, написали журналисты. В итоге его задержали и предъявили подозрение по ст. 186 Уголовного кодекса — грабеж, то есть открытое похищение чужого имущества. Наименьшее наказание за такое преступление — штраф или общественные работы на 240 часов, самое серьезное (если действовала группа и кража особенно крупная) — до 13 лет. Следующее дело — подозрение в разбое (нападение, сопряженное с насилием), максимальное наказание — до 15 лет. В материале указано, что Беринчик говорил о драке "три на три". Кроме того, в "послужном списке" — хулиганство.

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Выяснилось, что Беринчик провел в общей сложности четыре месяца в СИЗО: два месяца — в учреждении для несовершеннолетних, два месяца — вместе со взрослыми. Боксер ранее рассказал журналистам, что ему пришлось находиться в одной камере с 40 взрослыми мужчинами, которые называли его "малый" и посадили у окна. Юноше поручили передавать вести другим заключенным, но он не слишком хорошо справился с этой задачей, поскольку часто забывал имена, написало СМИ.

Отметим, что о том, как он оказался в СИЗО, Денис Беринчик рассказывал в беседе с журналистами почти 10 лет назад. Боксер также говорил, что после встречи с криминалом он переосмыслил "многие вещи" и стремится избавиться от ошибок молодости и неосмотрительности.

Денис Беринчик — история из СИЗО, смотрите с 3:04

Денис Беринчик — спортивная карьера

Денис Беринчик — 38-летний экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе, уроженец города Краснодон Луганской области, который уступил титул в поединке с Кейшоном Дэвисом в феврале 2025 года. Предыдущие достижения боксера — серебряная медаль Олимпиады-2011, победа на чемпионате мира 2011 года, чемпион Украины, мастер спорта. Следующий бой Беринчика состоится 29 августа, сообщили на портале "Чемпион". Указано, что поединок состоится, вероятно, в Великобритании: речь идет о выступлении в рамках андеркарда — серии боев перед основным поединком боксеров Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича.

На странице Дениса Беринчика в Instagram — анонс матчей медиафутбольной лиги UA Steel, кадры из спортзала, где он тренируется и восстанавливается, а также участие в благотворительном турнире по боксу, приуроченном к дню первого освобождения Мариуполя (13 июня).

Отметим, что Фокус писал о другом украинском боксере — Александре Усике, который 26 июня отказался от всех своих чемпионских поясов. Спортсмен пояснил, что хочет дать возможность другим бойцам побороться за победу. Между тем стало известно, с кем он проведет последний поединок — им оказался бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

Напоминаем, что 6 июля СМИ сообщили о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс и о том, с кем может состояться его первый бой.