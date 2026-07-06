Есть два возможных соперника: менеджер Фьюри намекнул на возвращение Кличко в профессиональный бокс

Менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агиты Кабаелы и Тайсона Фьюри Спенсер Браун высказал предположение, что экс-чемпион Владимир Кличко мог бы вернуться в бокс, чтобы провести ещё как минимум один поединок.

В то же время он не верит, что Кличко сможет провести бой против другого украинского экс-чемпиона Александра Усика. Об этом Браун заявил на канале Playbook Boxing.

Менеджер Кабаела и Фьюри пояснил, что такой бой мог состояться только на ранних этапах карьеры, когда они её строили. Однако сейчас два чемпиона не будут драться друг с другом.

"На мой взгляд, у Кличко есть несколько возможных боёв. Думаю, номер один — это бой против Агиты Кабаела в Германии. Можете себе представить, как он будет сражаться за титул чемпиона мира по версии WBC, которым он владел очень долго? Это был бы исторический бой, и он был бы грандиозным. В Германии не нашлось бы достаточно большого стадиона, чтобы вместить всех желающих", — отметил Браун.

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Менеджер считает, что проведение боя в статусе самого возрастного бойца, который попытается вернуть себе титул, могло бы стать интересной историей для Кличко. Кроме того, такое событие стало бы историческим.

"Еще один бой для Кличко — это Тайсон Фьюри, ведь именно он сверг его с трона. Думаю, он затаил на него зуб. У него остался нерешенный счет, и ему хочется свести счеты. Это возможный бой. Я не знаю, с кем ещё бой мог бы иметь значение", — предположил Браун.

Бывший менеджер Кличко прокомментировал возможное возвращение

В комментарии для World Boxing News бывший менеджер Кличко Бернд Бенте заявил, что украинский боксер сейчас мог бы вернуться на ринг ради поединка против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агиты Кабаела.

Он убежден, что это был бы хороший шанс для Кличко побить рекорд Джорджа Формана как самого пожилого чемпиона мира (45 лет 299 дней). Кроме того, украинец смог бы заработать деньги.

"Без сомнения, бой Агита против Владимира в Германии стал бы грандиозным событием. Владимир в последнее время часто говорил в интервью, что может вернуться, но никогда не делал конкретных заявлений. Я думаю, что только бой с Агитом имел бы для него смысл. В 50 лет он получил бы шанс побить рекорд Формана, а также устроить великолепный с точки зрения бизнеса бой на стадионе в Германии", — подчеркнул Бенте.

Рассматривает ли Кличко возможность возвращения в бокс

Несколько дней назад сам Владимир Кличко прокомментировал возможность своего возвращения в профессиональный бокс. В интервью Sportal.bg он подчеркнул, что не уходил из бокса, чтобы потом снова вернуться.

"Я никогда не уходил из бокса, чтобы потом вернуться. Поэтому бокс всегда был частью моей жизни и, кстати, моей повседневной рутины. Я до сих пор тренируюсь каждый день — так же, как пью кофе или чищу зубы. В этом плане ничего не изменилось с тех пор, как мне было 14 лет. Это до сих пор со мной. Всё остальное — спекуляции. Что бы я ни сказал, это станет спекуляцией, которая породит ещё больше спекуляций. Я сосредоточен на том, что мы продвигаем, — на чемпионате Европы в Софии в сентябре этого года. Это привлечет больше внимания, чем любые возможные разговоры о моем возвращении ради боя в Софии", — отметил Кличко.

Стоит отметить, что Владимиру Кличко предлагали вернуться на ринг ещё в 2024 году, но из-за победы Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде 21 декабря это не состоялось.

Ранее "Фокус" сообщал , что Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести ещё один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.