Є два можливих суперники: менеджер Ф'юрі натякнув на повернення Кличка до професійного боксу

Менеджер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла та Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун припустив, що ексчемпіон Володимир Кличко міг би повернутися до боксу, аби провести ще щонайменше один поєдинок.

Водночас він не вірить, що Кличко може провести поєдинок проти іншого українського ексчемпіона Олександра Усика. Про це Браун сказав на каналі Playbook Boxing.

Менеджер Кабаєла та Ф'юрі пояснив, що такий бій міг відбутися лише на ранніх етапах кар’єри, коли вони вибудовували її. Однак зараз два чемпіони не будуть битися між собою.

"Як на мене, є кілька боїв для Кличка. Думаю, номер один — це бій проти Агіта Кабаєла у Німеччині. Можете собі уявити, як він битиметься за титул чемпіона світу WBC, яким він володів дуже довгий час? Це був би історичний бій і він був би грандіозним. У Німеччині не знайшлося б достатньо великого стадіону, щоб вмістити всіх бажаючих", — зазначив Браун.

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Менеджер вважає, що проведення бою в статусі найстаршого бійця, який спробує повернути собі титул могла б бути цікавою історією для Кличка. Крім того, така подія була б історичною.

"Інший бій для Кличка — це Тайсон Ф’юрі, бо саме він скинув його з трону. Думаю, він має зуб на нього. У нього є незакрита справа, і йому хочеться поквитатися. Це можливий бій. Я не знаю, з ким ще бій міг би мати значення", — припустив Браун.

Ексменеджер Кличка прокоментував можливе повернення

У коментарі World Boxing News колишній менеджер Кличка Бернд Бенте заявив, що український боксер зараз міг би повернутися на ринг заради поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла.

Він переконаний, що це був би хороший шанс для Кличка, аби побити рекорд Джорджа Формана як найбільш вікового чемпіона світу (45 років 299 днів). Також українець зміг би заробити грошей.

"Без сумніву, бій Агіта проти Володимира в Німеччині став би величезною подією. Володимир останнім часом часто говорив в інтерв'ю, що може повернутися, але ніколи не робив конкретних заяв. Я думаю, що лише бій з Агітом мав би для нього сенс. У 50 років він отримав би шанс побити рекорд Формана, а також влаштувати чудовий з точки зору бізнесу бій на стадіоні в Німеччині", — наголосив Бенте.

Чи розглядає Кличко можливість повернення до боксу

Декілька днів тому сам Володимир Кличко прокоментував свою можливість повернутися до професійного боксу. У коментарі Sportal.bg він наголосив, що не йшов із боксу, щоб знову повертатися.

"Я ніколи не йшов із боксу, щоб потім повернутися. Тому бокс завжди був частиною мого життя і, до речі, моєї щоденної рутини. Я й досі тренуюся щодня — так само, як п’ю каву чи чищу зуби. У цьому плані нічого не змінилося відтоді, як мені було 14 років. Це й досі зі мною. Усе інше буде спекуляціями. Хоч би що я сказав, це стане спекуляцією, яка породить ще більше спекуляцій. Я зосереджений на тому, що ми просуваємо, — на чемпіонаті Європи в Софії у вересні цього року. Це приверне більше уваги, ніж будь-які можливі розмови про моє повернення заради бою в Софії", — зазначив Кличко.

Варто зауважити, що повернутися на ринг Володимиру Кличку пропонували ще у 2024 році, але не склалося через перемогу Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді 21 грудня.

Раніше Фокус розповідав, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.