Відомий український боксер в юності сидів у в'язниці: що він накоїв (відео)

Професійний боксер та донедавна чемпіонат світу Денис Беринчик у молоді роки потрапив у поле зору правоохоронців і навіть провів чотири місяці у в'язниці, розповіло медіа. З'ясувалось, що юнак фігурував у двох кримінальних провадженнях.

Денис Беринчик у підлітковому віці кілька разів опинявся у дитячій кімнаті міліції, ідеться у матеріалі медіа "24 канал". Історія з порушенням закону почалась у 16-річному віці. Спершу були ігрові автомати, які вимагали все більше грошей, а далі — розбій, грабежі та СІЗО: довелось посидіти поруч з дорослими злочинцями.

Медіа навело деякі деталі біограції Беринчика, які у статті назвали "повним джентльменським набором". З'ясувалось, що юнак хотів роздобути грошей легким способом — на автомати та походи на дискотеку, і обрав для цього незаконні методи. Денис погрозами відбирав телефони у людей, написали журналісти. Врешті його затримали та вручили підозру за ст. 186 Кримінального кодексу — грабіж, тобто відкрите викрадення чужого майна. Найменше покарання за такий злочин — штраф або громадські роботи на 240 годин, найсерйозніше (якщо діяла група та крадіжка особливо велика) — до 13 років. Наступна справа — підозра у розбої (напад поєднаний з насильством), максимальне покарання — до 15 років. У матеріалі вказано, що Берінчик говорив про бійку "три на три". Крім того, у "послужному списку" — хуліганство.

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З'ясувалось, що Берінчик провів сумарно чотири місяці у СІЗО: два місяці — в установі для неповнолітніх, два місяці — разом з дорослими. Боксер у минулому розповів журналістам, що йому довелось перебувати в одній камері з 40 дорослими чоловіками, які називали його "малий" та посадили біля вікна. Юнаку доручили передавати звістки іншим ув'язненим, але він не надто добре впорався з цим завданням, оскільки часто забував імена, написало медіа.

Зауважмо, про історію з потраплянням у СІЗО Денис Берінчик розповідав у розмові з журналістами майже 10 років тому. Боксер також говорив, що після зустрічі з криміналом він переосмислив "багато речей" та прагне позбутись помилок молодості й необачності.

Денис Берінчик — історія з СІЗО див. з 3:04

Денис Берінчик — спортивна кар'єра

Денис Берінчик — 38-річний ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі, уродженець міста Краснодон Луганської області, який втратив титул у двобої з Кейшоном Девісом у лютому 2025 року. Попередні досягнення боксера — срібна медаль Олімпіади-2011, перемога на чемпіонаті світу 2011 року, чемпіон України, майстер спорту. Наступний бій Берінчика відбудеться 29 серпня, розповіли на порталі "Чемпіон". Вказано, що поєдинок відбудеться, ймовірно, у Британії: ідеться про виступ під час андеркарду — серії боїв перед основним виступом боксерів Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.

На сторінці Instagram Денис Берінчика — анонс зустрічей медіафутбольної ліги UA Steel, кадри зі спортзалу, у якій приходить тренування та відновлення, участь у благодійному турнірі з боксу з нагоди дня першого визволення Маріуполя (13 червня).

Зазначимо, Фокус писав про іншого українського боксера — Олександра Усика, який відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів 26 червня. Спортсмен пояснив, що хоче дати можливість іншим бійцям поборотись за перемогу. Тим часом стало відомо про те, з ким він проведе останній двобій — це виявися колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер.

Нагадуємо, 6 липня медіа розповіли про можливе повернення у бокс Володимира Кличка і про те, з ким може відбутись перший бій.