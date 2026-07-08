"Не витримують навантажень": у футбольному клубі спалахнув конфлікт через українського тренера

Футболісти азербайджанського "Нефтчі" висловили невдоволення роботою українського головного тренера Юрія Вернидуба. За інформацією місцевих ЗМІ, гравці вважають, що наставник дає їм надто великі фізичні навантаження.

Про це повідомило видання Sportinfo.

За його даними, невдоволення в команді посилилося після двох поразок у контрольних матчах на передсезонному зборі — від сербського “Партизана” (0:1) та румунського “ЧФР Клуж” (1:2). Після гри з “Партизаном” частина футболістів звернулася до керівництва клубу зі скаргами на головного тренера.

Гравці заявили, що український фахівець перевантажує їх фізичною підготовкою і не враховує їхню готовність на етапі передсезонної підготовки. У найближчі дні “Нефтчі” також має провести товариські матчі із сербським “Раднички” Ніш 10 липня та хорватським “Осієком” 13 липня.

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Юрій Вернидуб очолив “Нефтчі” у 2025 році. Минулого сезону під його керівництвом бакинська команда посіла четверте місце в чемпіонаті та здобула право виступити у кваліфікації Ліги конференцій, яку незабаром розпочне.

До роботи в Азербайджані він тренував криворізький “Кривбас”, молдовський “Шериф”, білоруський “Шахтар” (Солігорськ) та луганську “Зорю”, яку очолював майже вісім років.

Найбільших успіхів Вернидуб досяг із “Шерифом”, який привів до чемпіонства Молдови та вперше в історії вивів до групового етапу Ліги чемпіонів. На чолі “Зорі” він кілька разів виводив команду до єврокубків, а з “Кривбасом” посів третє місце в чемпіонаті України та здобув путівку до європейських турнірів.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ тренер залишив молдовський “Шериф” і вступив до лав Збройних сил України. Після цього він повернувся до тренерської роботи, очоливши “Кривбас”, а наприкінці 2025 року став головним тренером азербайджанського “Нефтчі”.

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