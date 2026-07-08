"Хочу побеждать каждую россиянку": Костюк возмутилась решением МОК о допуске спортсменов из РФ

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая сегодня вышла в полуфинал турнира в Уимблдоне, рассказала о том, что она думает о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.

Костюк выразила свое несогласие с таким решением. Об этом она заявила на послематчевой пресс-конференции, сообщает The Tennis Letter.

"Мое мнение таково: это ужасно. Считаю, что это очень-очень далеко от принципов честной игры в отношении всех стран, которых это касается. И не только Украины", — заявила Костюк.

Она подчеркнула, что на 100 % не согласна с этим решением. В то же время теннисистка убеждена, что, несмотря на заявления многих людей, выступающих против решения Международного олимпийского комитета, оно не будет пересмотрено.

"Я просто хочу выходить на корт и, надеюсь, побеждать каждую россиянку, с которой буду играть на Олимпиаде. И это всё", — подчеркнула Костюк.

Відео дня

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций об отстранении российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.