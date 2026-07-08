"Хочу перемагати кожну росіянку": Костюк обурилась рішенням МОК про допущення спортсменів з РФ

Українська тенісистка Марта Костюк, яка сьогодні вийшла до півфіналу турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.

Костюк висловила свою незгоду з таким рішенням. Про це вона сказала на післяматчевій конференції, передає The Tennis Letter.

"Моя думка така: це жахливо. Вважаю, що це дуже-дуже далеко від принципів чесної гри щодо всіх країн, яких це стосується. І не лише України", — заявила Костюк.

Вона наголосила, що на 100% не згодна з цим рішенням. Водночас тенісистка переконана, що навіть попри заяви багатьох людей, що виступають проти рішення Міжнародного олімпійського комітету, воно не буде переглянуте.

"Я просто хочу виходити на корт і, сподіваюся, перемагати кожну росіянку, з якою гратиму на Олімпіаді. І це все", — наголосила Костюк.

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Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.