Чи повернуться клуби та збірні РФ до міжнародних змагань: ЗМІ розповіли про плани ФІФА та УЄФА

ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд, повідомляють ЗМІ.

Російські клуби та збірні були відсторонені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише The Telegraph.

Раніше з'явилася інформація про те, що нібито організації можуть використати ці рекомендації, аби допустити збірну Росії та клуби з РФ, більшість з яких керуються державними структурами, до міжнародних змагань.

Нові правила передбачають, що рішення щодо допуску російських спортсменів тепер ухвалюватимуть окремі міжнародні спортивні федерації.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

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Раніше в офіційній заяві ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Раніше ФІФА вже погодилася дозволити російській юнацькій збірній хлопців до 15 років взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в жовтні в Азербайджані.

Нагадаємо, у травні Міжнародний олімпійський комітет дозволив білорусам знову виступати на змаганнях під своїм прапором.