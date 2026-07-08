Вернутся ли клубы и сборные РФ к международным соревнованиям: СМИ рассказали о планах ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА пока не планируют восстанавливать клубы из РФ и российскую сборную в участии в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций об отстранении российских спортсменов и команд, сообщают СМИ.

Российские клубы и сборные были отстранены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет The Telegraph.

Ранее появилась информация о том, что, якобы, организации могут использовать эти рекомендации, чтобы допустить сборную России и клубы из РФ, большинство из которых находятся под управлением государственных структур, к международным соревнованиям.

Новые правила предусматривают, что решения о допуске российских спортсменов теперь будут приниматься отдельными международными спортивными федерациями.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

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Ранее в официальном заявлении ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Ранее ФИФА уже согласилась разрешить российской юношеской сборной до 15 лет принять участие в юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Азербайджане.

Напомним, что в мае Международный олимпийский комитет разрешил белорусам вновь выступать на соревнованиях под своим флагом.